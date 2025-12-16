Nasralla pide a los liberales que "dejen de atacar mujeres valientes como Iroshka Elvir"

Tegucigalpa, Honduras.- Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal (PL), salió en defensa de su esposa y diputada liberal Iroshka Elvir, tras los cuestionamientos que ha recibido por su postura frente al proceso electoral y las convocatorias a movilización.
A través de un mensaje público, Nasralla pidió a sectores internos del Partido Liberal cesar los ataques contra la congresista, a quien calificó como una figura valiente dentro del partido.
“Le pido a los que se llaman liberales, pero que en realidad son acomodados del sistema, que dejen de atacar mujeres valientes como Iroshka Elvir”, expresó el aspirante presidencial.
Nasralla sostuvo que este tipo de confrontaciones internas solo incrementan el malestar social en un contexto marcado por la incertidumbre electoral.
Según el candidato, los ataques políticos "exacerban más los ánimos de la gente honesta que se siente una vez más ROBADA", aseguró el político.
Cabe recordar que, Elvir convocó una movilización ayer lunes -15 de diciembre- a partir de las 5:00 p.m., frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
Este acto provocó diversas reacciones, entre ellas, la del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, quien aseguró que "Elvir no tiene por qué estar llamando colectivos a las calles".
La mañana de este martes, el CCEPL desautorizó oficialmente a Elvir para convocar militantes a manifestaciones y designar representantes del partido en el escrutinio especial electoral.