Nasralla pide a los liberales que "dejen de atacar mujeres valientes como Iroshka Elvir"

Tegucigalpa, Honduras.- Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal (PL), salió en defensa de su esposa y diputada liberal Iroshka Elvir, tras los cuestionamientos que ha recibido por su postura frente al proceso electoral y las convocatorias a movilización.

A través de un mensaje público, Nasralla pidió a sectores internos del Partido Liberal cesar los ataques contra la congresista, a quien calificó como una figura valiente dentro del partido.

“Le pido a los que se llaman liberales, pero que en realidad son acomodados del sistema, que dejen de atacar mujeres valientes como Iroshka Elvir”, expresó el aspirante presidencial.