Nasralla: “Ni el Partido Liberal ni su candidato tienen relación con el partido de gobierno”

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, rechazó este martes señalamientos que lo vinculan con el actual gobierno, tras sostener una reunión con autoridades del Consejo Central Ejecutivo del liberalismo (CCEL). Nasralla informó que el encuentro se realizó la tarde del lunes 15 de diciembre y permitió aclarar la postura institucional del partido frente al actual proceso electoral. “Ayer compartimos con las autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal”, expresó el aspirante presidencial a través de su cuenta de X, antes Twitter.

Según Nasralla, en la reunión quedó claro que no existe ningún tipo de relación entre el Partido Liberal, su candidatura, y Libertad y Refundación (Libre), quien actualmente gobierna el país. "Ha quedado claro que ni nuestro partido ni su candidato tienen relación alguna con el partido de gobierno, como lo ha afirmado en forma sucia el acostumbrado a los fraudes, Partido Nacional de Honduras", afirmó. Nasralla calificó esas afirmaciones como ataques políticos y reiteró que el Partido Liberal mantiene una postura independiente en este proceso postelectoral.