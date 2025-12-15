“Le pedimos a Libre que no cree caos”: CCIT llama a evitar el caos postelectoral

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, expresó su preocupación por el ambiente de incertidumbre tras las elecciones generales y llamó a los partidos políticos a facilitar la conclusión del escrutinio sin generar caos. Fortín lamentó que el proceso electoral, que inició con dificultades antes del 30 de noviembre, se haya visto empañado tras una jornada de votación que calificó como positiva. “El 30 de noviembre todo el mundo salió a votar masivamente, como lo esperábamos”, señaló. Pese a ello, el dirigente empresarial reconoció que las inconsistencias en actas no son un fenómeno nuevo en los procesos electorales del país: "siempre ha habido actas con inconsistencias, porque nosotros votamos con papel”.

En ese sentido, sostuvo que la revisión de dichas actas es un procedimiento normal y necesario, especialmente cuando la diferencia entre los candidatos es reducida. Cabe recordar que, de acuerdo con los últimos resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), el candidato presidencial del Partido Nacional (PN), Nasry Asfura, es quien lidera los resultados con una diferencia de apenas 40,000 votos, sobre Salvador Nasralla, presidenciable del Partido Liberal. El presidente de la CCIT pidió a las autoridades de los partidos políticos permitir que el escrutinio avance de la mejor manera y en el menor tiempo posible, ya que "el país entero está esperando el resultado".