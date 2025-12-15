Marlon Ochoa pide conteo "voto por voto" de todas las actas, las 19,167 JRV

Tegucigalpa, Honduras.- Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, denunció este domingo que las otras dos consejeras que conforman el pleno rechazaron su propuesta de realizar un conteo “voto por voto” de todas las actas de la fórmula presidencial y decidieron limitar el escrutinio al 5,6 %.

"Denuncia pública: propuse en sesión de Pleno realizar el conteo voto por voto del nivel presidencial en las 19,167 JRV ante las escandalosas inconsistencias documentadas", señaló Ochoa en la red social X.

Según Ochoa, en la sesión del pleno Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López "decidieron por mayoría únicamente realizar el escrutinio especial a 1.081 actas (5,6 % del total de actas)", una determinación que, advirtió, compromete la credibilidad del resultado final.

“Si el CNE no está dispuesto a verificarlo todo, no está en posición de pedirle al pueblo que confíe ciegamente en el resultado”, subrayó Ochoa, en representación del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que "no reconoce" los resultados de las elecciones.

Horas antes, el CNE indicó que el escrutinio especial de las actas con inconsistencias de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras aún no ha comenzado por la falta del "voto por escrito" de Ochoa.

El organismo precisó en un comunicado que las consejeras Hall y López ya otorgaron su aval, pero que el Partido Liberal no acreditó el sábado a su personal ante el ente ni ante la empresa encargada del soporte técnico.