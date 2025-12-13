Más de 170 cámaras vigilarán en vivo el escrutinio especial para garantizar transparencia

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, confirmó que el escrutinio especial de votos, tras las elecciones del 30 de noviembre, será vigilado por más de 170 cámaras que transmitirán en vivo el proceso a través de YouTube.

En un mensaje en su cuenta oficial de X, la consejera detalló que el proceso será monitoreado paso a paso, permitiendo que la ciudadanía siga de cerca cada detalle del recuento.

"¡Todo está listo para el Escrutinio Especial! Más de 170 cámaras estarán transmitiendo en vivo este proceso, para garantizar transparencia total, trazabilidad y control ciudadano", escribió López.