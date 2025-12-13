Más de 170 cámaras vigilarán en vivo el escrutinio especial para garantizar transparencia

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, confirmó que el escrutinio especial de votos, tras las elecciones del 30 de noviembre, será vigilado por más de 170 cámaras que transmitirán en vivo el proceso a través de YouTube.
En un mensaje en su cuenta oficial de X, la consejera detalló que el proceso será monitoreado paso a paso, permitiendo que la ciudadanía siga de cerca cada detalle del recuento.
"¡Todo está listo para el Escrutinio Especial! Más de 170 cámaras estarán transmitiendo en vivo este proceso, para garantizar transparencia total, trazabilidad y control ciudadano", escribió López.
Este proceso surge tras la divulgación de casi todas las actas de cierre, con un avance del 99.40%. De las 19,167 actas, 19,052 ya están disponibles en el portal del CNE; de ellas, 16,279 son correctas, sin irregularidades, pero 2,773 presentan inconsistencias que serán sometidas a revisión.
Además, hay 115 actas pendientes de transmitir, y otras 7,900 en procesos de revisión a nivel legislativo y municipal.
Se estima que el inicio del escrutinio especial será a partir de las 7:00 de la mañana.
Cabe mencionar que para que de inicio el escrutinio, "también se tiene que determinar cuáles actas son las que van a ir a escrutinio especial, porque las que aparecen como inconsistentes no necesariamente todas van a ir, sino que van a pasar a un proceso de verificación; las que se puedan corregir y se corrijan de manera unánime por el pleno del consejero no van a ir", explicó Eduardo Fuentes, codirector electoral del CNE.