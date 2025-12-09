Asfura sigue adelante con más del 99% de actas escrutadas; CNE detiene actualización

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, por quien el presidente de EE UU, Donald Trump, pidió el voto a los hondureños, sigue tomando ventaja en el escrutinio, que se reactivó después de tres días de parálisis, cuando van escrutadas más del 99% de las actas, según registros del ente electoral tras nueva pausa en actualizaciones.

Hasta las 5:36 a.m. de este martes, con el 99,40 % de las actas escrutadas, Asfura encabeza los resultados con 1,298,835 votos (40,52%), contra 1,256,428 (39,20 %), que acumula el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla.

En tercer lugar continúa la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, con 618,448 papeletas (19,29 %), según el informe oficial preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE).