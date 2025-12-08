El antes y después de JOH: así ha cambiado el exmandatario tras tres años en prisión

El expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, tuvo una evidente transformación física tras haber estado más de tres años en una prisión estadounidense. Aquí te mostramos.
Hernández fue extraditado en 2022 a Estados Unidos (EE UU). La Fiscalía de Nueva York lo acusaba de tener vínculos con el narcotráfico.
Desde ese entonces se mantuvo tras las rejas: Se declaró inocente, fue sometido a juicio, lo declararon culpable y finalmente lo condenaron a 45 años de prisión.
Aunque la historia de Hernández parecía haber terminado con su condena, no fue así. Hace algunas semanas, el expresidente hondureño, Donald Trump, le otorgó un indulto total, lo que significa que recibiría un perdón, aunque esto no lo exime de culpa.
Días después del anuncio, Hernández fue liberado de prisión y una de las cosas que más causaba curiosidad entre los hondureños, era cómo se encontraba físicamente.
Antes de su extradición, Hernández solía lucir bastante prolijo: sin barba, un peinado bien definido y un peso de nivel medio.
Sin embargo, al salir de prisión, sorprendió a los hondureños con su nuevo estado físico, que aunque no es tan marcado, sigue siendo notable.
La primera fotografía del exmandatario tras salir de prisión fue de espaldas. Los usuarios señalaron que había perdido varias libras.
Posteriormente, publico una imagen del día en que salió en libertad -2 de diciembre-. La abundante y canosa barba fue lo que más sorprendió, pues nunca fue común en él.
El proceso judicial del exmandatario parece que le trajo nuevas características físicas: Mayor delgadez en su rostro y cuerpo, abundante barba y una cantidad considerable de canas. Cuando fue extraditado JOH iba a cumplir 54 años, ahora que fue liberado tiene 57 años.