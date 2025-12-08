Juan Diego Zelaya remonta y está ganando la alcaldía del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio de actas en la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) está en la fase final con un cambio repentino: ahora la comuna la está ganando el Partido Nacional, con el candidato Juan Diego Zelaya.

Con el 99.63% de las actas divulgadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó que Zelaya está ganando por una diferencia de 570 votos frente a Jorge Aldana, candidato del partido Libertad y Refundación (Libre).

Hasta las 4:00 de la tarde de este lunes, Zelaya tenía 158,483 votos, mientras que Aldana sumaba 157,913 votos.

Hasta las 3:30 de la tarde, Aldana llevaba la delantera en la disputa por una de las alcaldías que históricamente se ha pintado de azul, pero que en las elecciones generales de 2021 fue ganada de forma contundente por Libre.

Previo a la actualización de resultados, Zelaya había mencionado que estaba a la espera de que "terminen de cargar todas estas actas en el sistema, para poder hacer una actualización en conjunto. Luego, lo que queda es el escrutinio especial”, afirmó.

Es escrutinio especial (para las actas que presentaban inconsistencias) comprenderá aproximadamente 441 actas.

“Usted no puede darle más peso a un voto de la ciudad y dejar por fuera un voto de las aldeas. Aquí tienen que entrar todos los votos”, dijo, recalcando que la voluntad de cada ciudadano debe ser respetada.