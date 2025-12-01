Roberto Contreras: "SPS se declara territorio de los pollos, cuatro años más"

San Pedro Sula, Honduras.- Desde el centro de cómputo del Partido Liberal en la ciudad industrial, Roberto Contreras, compartió este lunes 1 de diciembre cómo van los resultados preliminares de su candidatura a la alcaldía.
A través de un video, compartió que hasta ahora se ha tabulado el 55% de las 1,519 actas disponibles tras el proceso electoral que se vivió el pasado domingo -30 de noviembre-.
Según sus cálculos, esta proporción le ha permitido sumar alrededor de 115,000 votos a su favor, lo que representa un 75% de la captación del voto en San Pedro Sula, consolidando su liderazgo en la contienda electoral.
Contreras refirió que en comparación con los otros movimientos, el Partido Liberal obtuvo una cantidad significativa de votos. "Libre llega a 15,000 y a 20,000 el Partido Nacional. De acuerdo a esta proyección, rebasaremos lo que es la línea de 200,000 votos", argumentó Contreras.
Según los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), el alcalde estaría por consolidar su reelección para seguir desempeñando sus funciones en la ciudad industrial. "Por primera vez un alcalde del Partido Liberal, repite, gobierno con ocho regidores en batería", añadió el "Pollo" Contreras.
Mientras los datos siguen actualizándose, el edil sampedrano continúa celebrando su triunfo antes del corte final del CNE, y agradeciendo a quienes le dieron el voto de confianza para continuar "cuatro años más" en su cargo.
"Gracias, ciudadanos de San Pedro Sula, gracias a Dios también, y a todos nuestros equipos que hicieron un gran trabajo, porque San Pedro Sula se declara territorio de los pollos, cuatro años más", concluyó Contreras.