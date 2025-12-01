Roberto Contreras: "SPS se declara territorio de los pollos, cuatro años más"

San Pedro Sula, Honduras.- Desde el centro de cómputo del Partido Liberal en la ciudad industrial, Roberto Contreras, compartió este lunes 1 de diciembre cómo van los resultados preliminares de su candidatura a la alcaldía.

A través de un video, compartió que hasta ahora se ha tabulado el 55% de las 1,519 actas disponibles tras el proceso electoral que se vivió el pasado domingo -30 de noviembre-.

Según sus cálculos, esta proporción le ha permitido sumar alrededor de 115,000 votos a su favor, lo que representa un 75% de la captación del voto en San Pedro Sula, consolidando su liderazgo en la contienda electoral.