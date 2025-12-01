¿Cómo van resultados preliminares de alcaldías en el Distrito Central y San Pedro Sula?

Mientras en San Pedro Sula, la diferencia de votos entre el candidato liberal y los demás es abismal; en el Distrito Central los resultados están reñidos

    Resultados preliminares del CNE muestran a los candidatos que lideran la contienda por las alcaldías del Distrito Central y San Pedro Sula, según corte a las 7:00 a.m. del 1 de diciembre.

     Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO.
  • 01 de diciembre de 2025 a las 06:50

Tegucigalpa, Honduras.- Al filo de las 7:00 a.m. de este lunes 1 de diciembre, los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) muestran qué candidatos van liderando en sus candidaturas a las alcaldías de las ciudades del Distrito Central y San Pedro Sula.

En el caso de la capital hondureña, el alcalde y candidato de Libertad y Refundación, Jorge Aldena, lidera la pugna por la Alcaldía del Distrito Central con 66,516 votos, seguido muy de cerca por el candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, con 66,164 marcas.

Una diferencia de apenas 354 votos.

Avanzan resultados preliminares con ventaja a Nasry Asfura en elecciones generales

En la tercera posición se ubica el candidato del Partido Liberal, Eliseo Castro, con 34,324 sufragios. El candidato de la DC, Ever Velásquez, suma 4,781 votos, mientras que la candidata del Pinu, Ana Castro, solo 3,510 votos.

¿Cómo van los resultados en alcaldía de SPS?

En la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, los resultados preliminares del CNE ponen a la cabeza al candidato a alcalde del Partido Liberal, Roberto Contreras, con 88,400 votos.

De lejos, el candidato del Partido Nacional, Yaudet Junior Burbara, suma 15,605 marcas.

Una diferencia abismal.

En la tercera posición se ubica el candidato de Libertad y Refundación, Rodolfo Padilla Sunseri, con 11,526 sufragios. El candidato de la DC 734 votos, mientras que el Pinu solo 390 votos.

Un total de 6.5 millones de hondureños acudieron a las elecciones el 30 de noviembre en un ambiente pacífico en una extraordinaria muestra de paz y sentido democrático de la ciudadanía.

Este lunes, las calles hondureñas mantienen un ambiente de calma y la población se apresta a retomar sus labores cotidianas.

