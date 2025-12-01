¿Cómo van resultados preliminares de alcaldías en el Distrito Central y San Pedro Sula?

Tegucigalpa, Honduras.- Al filo de las 7:00 a.m. de este lunes 1 de diciembre, los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) muestran qué candidatos van liderando en sus candidaturas a las alcaldías de las ciudades del Distrito Central y San Pedro Sula. En el caso de la capital hondureña, el alcalde y candidato de Libertad y Refundación, Jorge Aldena, lidera la pugna por la Alcaldía del Distrito Central con 66,516 votos, seguido muy de cerca por el candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, con 66,164 marcas. Una diferencia de apenas 354 votos.

En la tercera posición se ubica el candidato del Partido Liberal, Eliseo Castro, con 34,324 sufragios. El candidato de la DC, Ever Velásquez, suma 4,781 votos, mientras que la candidata del Pinu, Ana Castro, solo 3,510 votos.

¿Cómo van los resultados en alcaldía de SPS?

En la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, los resultados preliminares del CNE ponen a la cabeza al candidato a alcalde del Partido Liberal, Roberto Contreras, con 88,400 votos. De lejos, el candidato del Partido Nacional, Yaudet Junior Burbara, suma 15,605 marcas. Una diferencia abismal. En la tercera posición se ubica el candidato de Libertad y Refundación, Rodolfo Padilla Sunseri, con 11,526 sufragios. El candidato de la DC 734 votos, mientras que el Pinu solo 390 votos.