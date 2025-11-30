La razón por la que Rodolfo Padilla Sunseri no pudo votar en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.- Desde tempranas horas se esperaba que el candidato a la alcaldía de San Pedro Sula, por el partido Libertad y Refundación (Libre), Rodolfo Padilla Sunseri, acudiera a ejercer su voto en el Instituto San Vicente de Paúl. Inicialmente, se informó que el aspirante llegaría durante la mañana, generando expectativa entre sus seguidores.

Sin embargo, más tarde personas cercanas a su equipo comunicaron que Padilla Sunseri no participaría en la jornada electoral, dado que no aparece en el Censo Electoral, ya que él es ciudadano americano y no realizaron el trámite correspondiente. EL HERALDO consultó con varios dirigentes de Libre sobre la ausencia de Padilla Sunseri en la urna y ninguno supo responder con precisión, sobre si el candidato posee el documento hondureño o si realizó el cambio de domicilio. En horas de la mañana acudieron a votar sus hijas en el instituto San Vicente de Paúl, donde votaba Padilla cuando residía en San Pedro Sula.