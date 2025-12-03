Villa Navideña no avanza pese a que FF AA se negó a prestar predios al CNE

Tegucigalpa, Honduras.- Sin avances visibles está la Villa Navideña en el Campo de Parada Marte, preparativo por el cual las Fuerzas Armadas de Honduras, se negaron a prestar el espacio como área de estacionamiento durante la logística de las elecciones generales.

En plena disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE), la institución castrense argumentó el 18 de noviembre que no se pudo autorizar el petición formal del ente, señalando que su evento navideño es de carácter tradicional, social y recreativo para la población hondureña.

La construcción del nacimiento y el árbol de Navidad comenzó el 20 de octubre, es decir, más de dos meses antes del 24 de diciembre y a 40 días antes de las elecciones generales en Honduras.

Según conoció EL HERALDO, la inauguración de la Villa Navideña del Campo de Parada Marte será el próximo 8 de noviembre, sin embargo, no se ven avances del evento que las FF AA usó como excusa para no atender la necesidad de parqueo del órgano electoral.