Villa Navideña no avanza pese a que FF AA se negó a prestar predios al CNE

Tegucigalpa, Honduras.- Sin avances visibles está la Villa Navideña en el Campo de Parada Marte, preparativo por el cual las Fuerzas Armadas de Honduras, se negaron a prestar el espacio como área de estacionamiento durante la logística de las elecciones generales.
En plena disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE), la institución castrense argumentó el 18 de noviembre que no se pudo autorizar el petición formal del ente, señalando que su evento navideño es de carácter tradicional, social y recreativo para la población hondureña.
La construcción del nacimiento y el árbol de Navidad comenzó el 20 de octubre, es decir, más de dos meses antes del 24 de diciembre y a 40 días antes de las elecciones generales en Honduras.
Según conoció EL HERALDO, la inauguración de la Villa Navideña del Campo de Parada Marte será el próximo 8 de noviembre, sin embargo, no se ven avances del evento que las FF AA usó como excusa para no atender la necesidad de parqueo del órgano electoral.
El megaparque de Parada Marte tiene una capacidad para estacionar 580 vehículos, por lo que fue la primera opción que las autoridades del CNE vieron para estacionar los camiones que distribuirían las maletas electorales. Ante la negativa se hizo uso del predio donde se construye el mercado Perisur, en la salida al sur del país.
Actualmente en el predio se afinan detalles del nacimiento que se construye en la parte oeste del campo, en un espacio que ocupa, como máximo, unos 11 estacionamientos de vehículos livianos.
Es decir, que perfectamente quedan 569 estacionamientos disponibles, un espacio que pudieron ocupar unas 40 rastras o vehículos de carga pesada.
A pesar de esta amplitud de espacio, las FF. AA informaron al CNE que no podían autorizar el préstamo de los predios del Campo de Parada Marte.
La solicitud se realizó de manera oficial mediante oficio CNE-P-387-2025 de fecha 17 de noviembre del presente año.
Desde el año de su construcción en 2017, cuando se abrió al público este megaparque, no se había desautorizado su uso en tiempos electorales, donde han permanecido los vehículos del Estado Honduras.