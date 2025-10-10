Xiomara Castro ordena a FF AA garantizar la voluntad del pueblo en elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro reiteró este viernes que las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) tendrán un rol decisivo en el próximo proceso electoral: garantizar la voluntad soberana del pueblo, proteger el orden constitucional y mantener la paz.

Las declaraciones de la mandataria se realizaron durante la ceremonia oficial del Día del Soldado Hondureño, celebrada en el Campo de Parada Marte en la capital, que conmemora el natalicio del General José Francisco Morazán Quezada, considerado el Paladín de la Unión Centroamericana.

Durante su discurso expresó: "En el próximo proceso electoral, las Fuerzas Armadas tendrán una misión clara. Garantizar la voluntad soberana del pueblo en las urnas, defensa de la paz y proteger el orden constitucional".