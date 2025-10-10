Asociación de Pastores mantienen vigilancia electoral y promueven voto responsable

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Pastores de Tegucigalpa y Comayagüela (APT) instó a la población a ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, con discernimiento y responsabilidad.
A través de un comunicado, la organización expresó que se mantiene vigilante del proceso electoral, pidiendo que se respeten los valores y principios bíblicos, los cuales, según afirmaron, "son fundamentos para la nación".
"Instamos a todos los hondureños, y especialmente a los creyentes, a no quedarse en casa, sino a ejercer su derecho y deber ciudadano con madurez y fe, analizando los valores, conducta y propuestas de cada candidato", señala el pronunciamiento.
Asimismo, la APT animó a los nuevos votantes y a quienes en el pasado se alejaron de las urnas, a participar con convicción y no por conveniencia.
"Motivamos también a los nuevos votantes y a aquellos que, por experiencias o decisiones pasadas, han caído en el desánimo, a comprender que su participación responsable puede marcar una diferencia", agrega el texto.
En su mensaje, la asociación rechazaron todo vínculo con la corrupción, "en cualquiera de sus manifestaciones".
"La corrupción destruye la confianza del pueblo, mancha el testimonio público y se opone directamente a los principios de justicia y rectitud que enseña la Palabra de Dios", subraya el comunicado.
Además, en su mensaje reafirman su oposición a toda ideología o protesta que atente contra el derecho a la vida desde la concepción, la familia según el orden divino (varón y hembra) y la libertad de expresar la fe cristiana sin censura ni intimidación.
"Denunciamos las influencias contrarias a la fe, tales como el ocultismo, la hechicería y toda práctica espiritual ajena a Cristo, conforme a Deuteronomio 18:10-12, y alertamos a no respaldar a quienes promuevan tales prácticas", concluye el documento.