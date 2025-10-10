Asociación de Pastores mantienen vigilancia electoral y promueven voto responsable

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Pastores de Tegucigalpa y Comayagüela (APT) instó a la población a ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, con discernimiento y responsabilidad.

A través de un comunicado, la organización expresó que se mantiene vigilante del proceso electoral, pidiendo que se respeten los valores y principios bíblicos, los cuales, según afirmaron, "son fundamentos para la nación".

"Instamos a todos los hondureños, y especialmente a los creyentes, a no quedarse en casa, sino a ejercer su derecho y deber ciudadano con madurez y fe, analizando los valores, conducta y propuestas de cada candidato", señala el pronunciamiento.

Asimismo, la APT animó a los nuevos votantes y a quienes en el pasado se alejaron de las urnas, a participar con convicción y no por conveniencia.

"Motivamos también a los nuevos votantes y a aquellos que, por experiencias o decisiones pasadas, han caído en el desánimo, a comprender que su participación responsable puede marcar una diferencia", agrega el texto.