AMC insta a autoridades a mantener el respeto hacia los periodistas

Tegucigalpa, Honduras.-La Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC) se pronunció este miércoles sobre las recientes tensiones entre periodistas y autoridades, haciendo un llamado a la reflexión y al respeto mutuo en el ejercicio de la labor informativa y el cumplimiento de las funciones públicas.

En su declaración, la organización destacó que los medios afiliados cumplen su trabajo de manera responsable, en apego a la Constitución y a la Ley de Emisión del Pensamiento. Subrayó que la función crítica del periodismo es esencial y debe entenderse como un aporte constructivo a la democracia hondureña.

La AMC expresó preocupación por lo que considera actuaciones “desacertadas” de algunos funcionarios que han confundido a la sociedad y actuado fuera de los marcos legales. Asimismo, lamentó que políticas nacionales consideradas de obligatorio cumplimiento estén siendo “violentadas de manera irracional”.

El texto también alude al papel de Honduras en la lucha contra flagelos como el narcotráfico y la corrupción, recordando la obligación de las autoridades de contribuir con el esfuerzo mundial contra estos problemas.

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de respetar los mandatos constitucionales, especialmente en el marco del proceso electoral. La AMC advirtió sobre el riesgo de que algunos sectores desobedezcan las disposiciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo cual —afirma— podría debilitar la institucionalidad del país.