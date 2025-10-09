Sectores exigen al CNE explicar retrasos en auditoría a sistemas electorales

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de coordinación del Consejo Nacional Electoral (CNE), que retrasa la ejecución de la auditoría externa a los sistemas electorales, genera preocupación desde diversos sectores, quienes consideran que el órgano electoral debe dar celeridad al proceso.
A criterio de algunos, el llamado de atención de la firma auditora CGTS Corp destapó el proceso de ataque interno y externo al cual ha sido objeto el órgano electoral.
Mientras que, desde otro extremo, consideran que el CNE debe rendir un informe explicando las razones por las cuales la empresa no ha tenido acceso a los sistemas.
"El pueblo hondureño debe entender que el Consejo Nacional Electoral vive dentro de un ambiente de tensión, y la gente de Libre del CNE, y yo tengo información de que se dedican a obstaculizar, a hacer un montón de cosas para que el proceso no salga bien; eso no me extraña", denunció la diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza.
Sostuvo que "según tengo entendido, gente muy cercana a Libre es la que está obstaculizando todo eso. El CNE está bajo ataque interno y externo; mire, el Ministerio Público es el brazo armado para tener atemorizada a toda la gente dentro del CNE".
Mediante un oficio, la firma auditora CGTS Corp alertó al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los retrasos en la ejecución de la auditoría. El proceso conlleva revisión a los sistemas de Biometría, Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Divulgación y Escrutinio, que serán utilizados en las elecciones generales.
"Está bien la solicitud de la empresa de hacerle esa petición al Consejo Nacional Electoral, pero aquí cabe una pregunta: hay que ver si las dos empresas proveedoras del TREP y la biometría ya elaboraron los planes de trabajo", indicó el exconsejero del CNE, Germán Lobo.
Continuó: "Otra situación es ver si ya empezaron con el diseño para el cual el Consejo los contrató. Porque si no han empezado, allí sí habría que ver por qué el Consejo Nacional aún no ha comenzado a diseñar el TREP, la transmisión y el escrutinio, porque la empresa auditora, para empezar a trabajar, tiene que acompañar a estas empresas".
El exfuncionario urgió al CNE a rendir un informe respecto a cómo avanza el diseño de los planes de trabajo que manejarán los sistemas; caso contrario, el órgano electoral deberá exigir a las empresas encargadas iniciar los procesos.
En una comunicación dirigida al pleno de consejeros, la empresa CGTS Corp señaló que la indefinición del mecanismo de trabajo solicitado por el organismo electoral ha impedido el acceso a planes y datos esenciales de los proveedores, lo que obstaculiza la revisión técnica de los sistemas.