Sectores exigen al CNE explicar retrasos en auditoría a sistemas electorales

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de coordinación del Consejo Nacional Electoral (CNE), que retrasa la ejecución de la auditoría externa a los sistemas electorales, genera preocupación desde diversos sectores, quienes consideran que el órgano electoral debe dar celeridad al proceso.

A criterio de algunos, el llamado de atención de la firma auditora CGTS Corp destapó el proceso de ataque interno y externo al cual ha sido objeto el órgano electoral.

Mientras que, desde otro extremo, consideran que el CNE debe rendir un informe explicando las razones por las cuales la empresa no ha tenido acceso a los sistemas.

"El pueblo hondureño debe entender que el Consejo Nacional Electoral vive dentro de un ambiente de tensión, y la gente de Libre del CNE, y yo tengo información de que se dedican a obstaculizar, a hacer un montón de cosas para que el proceso no salga bien; eso no me extraña", denunció la diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza.