Conductores y dueños de camiones protestan frente al CNE por deuda de L 67 millones

Un grupo de transportista instaló sus unidades frente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) desde la mañana del jueves -9 de octubre- exigiendo el pago de 67 millones de lempiras por concepto del servicio prestado en las Elecciones Primarias 2025.
En las unidades se leen consignas como: "Basta de jugar con el sudor del pueblo, queremos que nos paguen". "El voto fue secreto, la falta de pago es pública”, entre otras.
El dirigente del transporte, Óscar Aguilera, explicó que la protesta nace del incumplimiento de pago, pese a haber cumplido con el servicio de transporte en las elecciones del pasado 9 de marzo.
“Hoy estamos cumpliendo siete meses de haber brindado el servicio de transporte en las elecciones primarias, y la verdad es que ya estamos en una situación sumamente precaria”, afirmó Aguilera.
Agregó que, pese a reuniones entre los afectados, no se ha hecho efectivo el pago, por lo que decidieron instalar sus unidades frente al CNE de manera pacífica, esperando respuestas.
El dirigente detalló que son entre 15 y 20 unidades las que permanecen frente al órgano electoral.
Por otra parte, advirtió que no participarán en la próxima licitación de transporte para las elecciones generales del 30 de noviembre, por no haber recibido anticipo.
“El costo financiero fue muy alto, pusimos nuestras casas como garantía y ahora los proveedores ya no nos creen”, comentó el transportista.
Afirmó que la licitación podría fracasar si no se toma en cuenta a quienes realizaron el trabajo.
El grupo pidió a las autoridades una respuesta formal y un plan de acción que permita saldar la deuda y evitar más afectaciones al sector transporte.