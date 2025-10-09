  1. Inicio
Conductores y dueños de camiones protestan frente al CNE por deuda de L 67 millones

Con camiones estacionados frente al CNE, conductores y dueños exigen el pago de 67 millones por el traslado de maletas electorales en las primarias del 2025

  • 09 de octubre de 2025 a las 11:46
Un grupo de transportista instaló sus unidades frente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) desde la mañana del jueves -9 de octubre- exigiendo el pago de 67 millones de lempiras por concepto del servicio prestado en las Elecciones Primarias 2025.

Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
En las unidades se leen consignas como: "Basta de jugar con el sudor del pueblo, queremos que nos paguen". "El voto fue secreto, la falta de pago es pública”, entre otras.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
El dirigente del transporte, Óscar Aguilera, explicó que la protesta nace del incumplimiento de pago, pese a haber cumplido con el servicio de transporte en las elecciones del pasado 9 de marzo.

Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
“Hoy estamos cumpliendo siete meses de haber brindado el servicio de transporte en las elecciones primarias, y la verdad es que ya estamos en una situación sumamente precaria”, afirmó Aguilera.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Agregó que, pese a reuniones entre los afectados, no se ha hecho efectivo el pago, por lo que decidieron instalar sus unidades frente al CNE de manera pacífica, esperando respuestas.

Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
El dirigente detalló que son entre 15 y 20 unidades las que permanecen frente al órgano electoral.

Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Por otra parte, advirtió que no participarán en la próxima licitación de transporte para las elecciones generales del 30 de noviembre, por no haber recibido anticipo.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
“El costo financiero fue muy alto, pusimos nuestras casas como garantía y ahora los proveedores ya no nos creen”, comentó el transportista.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Afirmó que la licitación podría fracasar si no se toma en cuenta a quienes realizaron el trabajo.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
El grupo pidió a las autoridades una respuesta formal y un plan de acción que permita saldar la deuda y evitar más afectaciones al sector transporte.

 Foto: redes sociales
