Solicitud de Libre al CNE genera suspicacia y abre debate entre analistas

Tegucigalpa, Honduras.- La solicitud del Partido Libertad y Refundación (Libre) para que haya una transmisión simultánea de actas en las elecciones generales de noviembre ha generado suspicacia entre analistas y sectores políticos. El coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, envió una petición al Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitando acceso directo al servidor del organismo y la transmisión simultánea de las actas electorales, lo que ha provocado diversas reacciones a menos de dos meses de los comicios. En su petición, Libre invoca el artículo 278 de la Ley Electoral, que establece la obligación de transmitir digitalmente las actas desde las Juntas Receptoras de Votos de manera simultánea al CNE y a los partidos. En el documento, el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, pidió al CNE tener presencia técnica en el Centro de Operaciones de Red, acceso en tiempo real a bitácoras de transmisión y publicación anticipada de especificaciones técnicas del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Frente a la solicitud planteada por el partido de gobierno, algunos consideran que la propuesta, a menos de 60 días de los comicios, sería arriesgada, mientras que otro sector reconoce que lo peticionado ya está establecido dentro de la normativa electoral, por lo que es innecesaria. El analista de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), José Carlos Perdomo, advirtió que esta propuesta podría vulnerar los mecanismos de control institucional que garantizan la imparcialidad del proceso electoral. "Esto pone en perjuicio y puede romper con los principios y los controles institucionales que deben garantizar la integridad, la imparcialidad, la objetividad y la independencia funcional del órgano electoral y del proceso", manifestó. Mientras tanto, el expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Denis Gómez, señaló que, en caso de que el CNE acepte la petición de Libre, el mismo beneficio debería extenderse a todas las fuerzas políticas en contienda. "Allí es donde siento yo que el Consejo Nacional Electoral no va a patinar en este debate, porque el Consejo ya armó un pliego de condiciones, o sea, el diseño tecnológico del TREP ya está hecho. Hacer un cambio en este momento del flujograma tecnológico y el montaje es retrasarnos aún más", advirtió el analista Luis León.