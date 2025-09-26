  1. Inicio
Pleno del CNE aún no conoce inscripción de Jorge Cálix

El expediente para inscribir a Jorge Cálix, en sustitución de Samuel García, sigue pendiente de discusión en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Cálix argumentó que no existen impedimentos para su inscripción

  • 26 de septiembre de 2025 a las 16:27
El CNE aún no conoce el expediente de inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado por Olancho.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El expediente de la inscripción de la candidatura por el departamento de Olancho del diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, todavía no ha sido conocido por el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Aunque este viernes trascendió en distintos círculos políticos que la petición habría sido negada, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, indicó que la solicitud aún no ha sido sometida a análisis.

"La Ley Electoral ya establece una serie de regulaciones que el CNE simplemente se limita a aplicar. En este momento no podemos dar respuestas a ningún caso concreto, porque todos los casos que se han sometido a renuncias o sustituciones pasan por un procedimiento interno y finalmente llegan al pleno de consejeros", explicó Hall.

Maribel Espinoza desmiente rumores de impugnación a Cálix

La funcionaria electoral reiteró que “todavía no se ha emitido al pleno de consejeros un expediente o borrador respecto a esa situación particular, y como usted comprenderá, ninguno de los tres puede referirse por anticipado o debe dar por anticipado su postura”.

Sin brindar mayores detalles respecto a cuándo se elevará a nivel de pleno la solicitud presentada por el apoderado legal del PL, a fin de que Jorge Cálix sea inscrito en reemplazo de Samuel García, Hall indicó que, por temor a recusaciones futuras, el pleno no podría brindar mayor información al respecto.

Al margen del procedimiento establecido, el consejero del CNE Marlon Ochoa invocó el artículo 115, numeral 10, de la Ley Electoral para sostener la no inscripción de Jorge Cálix.

Antecedentes y argumentación legal

Apoyado en antecedentes aplicados desde la vigencia de la actual Ley Electoral, el diputado Jorge Cálix sostuvo que la normativa no prohíbe la inscripción de su candidatura a diputado.

"Y por si fuera poco, el artículo cuatro del reglamento para la campaña de las elecciones generales de 2025 define qué es el período electoral y establece que es el término de tiempo comprendido entre la convocatoria a elecciones (1 de junio) y la celebración de las mismas (30 de noviembre)", expuso.

El exaspirante presidencial aseveró: "Así que tampoco pueden aplicarme el mentado artículo 115, numeral diez, aun con la interpretación equivocada que hacen, porque el 1 de junio, cuando inició este proceso electoral, yo no me estaba postulando para nada; no he participado en este proceso electoral".

Nasralla sobre solicitud de candidatura a Jorge Cálix: "En Honduras siempre se acomoda la ley"

Entre los casos similares resueltos favorablemente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) destaca la inscripción del exdiputado Mauricio Oliva, quien participó como precandidato presidencial en 2021 sin lograr el triunfo y, posteriormente, fue inscrito como candidato a diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Recientemente, en el Partido Liberal (PL) se registró un caso parecido en Santa Bárbara: la candidata a diputada Kency Rivera, electa en las primarias, renunció y cedió su puesto al precandidato no electo Hipólito Perdomo, quien ahora figura en la papeleta electoral.

