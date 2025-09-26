Pleno del CNE aún no conoce inscripción de Jorge Cálix

Tegucigalpa, Honduras.- El expediente de la inscripción de la candidatura por el departamento de Olancho del diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, todavía no ha sido conocido por el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE). Aunque este viernes trascendió en distintos círculos políticos que la petición habría sido negada, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, indicó que la solicitud aún no ha sido sometida a análisis. "La Ley Electoral ya establece una serie de regulaciones que el CNE simplemente se limita a aplicar. En este momento no podemos dar respuestas a ningún caso concreto, porque todos los casos que se han sometido a renuncias o sustituciones pasan por un procedimiento interno y finalmente llegan al pleno de consejeros", explicó Hall.

La funcionaria electoral reiteró que “todavía no se ha emitido al pleno de consejeros un expediente o borrador respecto a esa situación particular, y como usted comprenderá, ninguno de los tres puede referirse por anticipado o debe dar por anticipado su postura”. Sin brindar mayores detalles respecto a cuándo se elevará a nivel de pleno la solicitud presentada por el apoderado legal del PL, a fin de que Jorge Cálix sea inscrito en reemplazo de Samuel García, Hall indicó que, por temor a recusaciones futuras, el pleno no podría brindar mayor información al respecto. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Al margen del procedimiento establecido, el consejero del CNE Marlon Ochoa invocó el artículo 115, numeral 10, de la Ley Electoral para sostener la no inscripción de Jorge Cálix.

Antecedentes y argumentación legal

Apoyado en antecedentes aplicados desde la vigencia de la actual Ley Electoral, el diputado Jorge Cálix sostuvo que la normativa no prohíbe la inscripción de su candidatura a diputado. "Y por si fuera poco, el artículo cuatro del reglamento para la campaña de las elecciones generales de 2025 define qué es el período electoral y establece que es el término de tiempo comprendido entre la convocatoria a elecciones (1 de junio) y la celebración de las mismas (30 de noviembre)", expuso. El exaspirante presidencial aseveró: "Así que tampoco pueden aplicarme el mentado artículo 115, numeral diez, aun con la interpretación equivocada que hacen, porque el 1 de junio, cuando inició este proceso electoral, yo no me estaba postulando para nada; no he participado en este proceso electoral".