CNE se prepara para realizar hoy primera demostración del TREP

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó este viernes sobre los avances en el cronograma, destacando que este día harán la primera demostración preliminar del sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP) en su versión de capacitación, acompañada por el Instituto de Formación del CNE y la empresa proveedora encargada de la auditoría externa. Además, aseguró, se han hecho importantes avances en el tema de biometría y transmisión de resultados preliminares.

En conferencia de prensa, Hall subrayó que cada semana se revisan temas clave del proceso. Entre ellos, las invitaciones enviadas a organismos internacionales y la confirmación de acompañamiento por parte de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA) y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIOR). La consejera adelantó que esta tarde se realizará la votación formal de los documentos electorales ya consensuados, así como de materiales de capacitación.

Hall añadió que el organismo trabaja en garantizar la implementación de la biometría, además de avanzar en procesos de contratación pendientes relacionados con conectividad, documentos electorales e impresión de materiales de capacitación.

Todavía no reciben solicitud para inscribir candidatura de Cálix

En relación con el caso del diputado Jorge Cálix, al ser consultados sobre si será admitida su inscripción para reelegirse como parlamentario, como ha venido anunciando el Partido Liberal y el candidato presidencial Salvador Nasralla, la presidenta del CNE dijo que todavía no conocen el caso. Hall señaló que existe un reglamento que el CNE debe aplicar en estos casos, pero aclaró que aún no se ha remitido al pleno de consejeros el expediente ni un borrador, por lo que no corresponde - a ninguno de los consejeros- emitir algún pronunciamiento.