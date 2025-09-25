CNE recibe 19 nuevas solicitudes de organismos para observación electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció en las últimas horas, 19 nuevas solicitudes de organismos nacionales e internacional interesadas en participar en proceso de observación en los comicios generales.

Hasta hoy, el órgano electoral ha aprobado 29 solicitudes previas que fueron sometidas a votación por el pleno, entre las que destacan organizaciones de sociedad civil y entes internacionales que previamente a la aprobación del reglamento ya habían sido acreditadas.

"En la agenda tenemos 19 nuevas solicitudes de observación que van a ser precisamente turnadas para que podamos emitir una nuestro voto respectivo. Hay nacionales e internacionales, así que hay bastante afluencia, digamos que hay bastante interés en la observación, lo cual es muy importante", comunicó la consejera Cossette López.