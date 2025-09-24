Sin seguridad ni reglas claras, el voto exterior sigue en incertidumbre

Tegucigalpa, Honduras.- El debate sobre la habilitación del voto en el extranjero se mantiene abierto, sin que hasta ahora exista una definición clara por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Las dudas giran en torno a la irregular entrega del Documento Nacional de Identificación (DNI) en los consulados, donde permanecen retenidos más de 250,000 documentos, y a la disponibilidad presupuestaria del órgano electoral para organizar el proceso. El tema ha generado posiciones encontradas. Por un lado, se exige blindar la votación desde el CNE y con la supervisión de los partidos políticos en contienda; por otro, se advierte que no debe habilitarse por la falta de condiciones logísticas y legales. La indefinición sobre el voto exterior mantiene en expectativa a miles de hondureños que residen fuera del país y que, por ahora, desconocen si podrán participar en las elecciones. "Ese es un problema que tendría que valorar el Consejo Nacional Electoral, y ninguno de los tres miembros tiene el valor de decir ahorita que no se monte el proceso. Creo que solo Marlon Ochoa estaría deseoso de que se monte el proceso electoral en el extranjero", indicó el exmagistrado suplente del extinto Tribunal Nacional de Elecciones, Fernando Anduray. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Continuó: "Siento que ni en el Partido Nacional ni en el Partido Liberal nadie tiene el valor de decir ahorita que no se monte el proceso, ni hay confianza de decir eso, porque sería entregar una posibilidad de fraude escandaloso ese voto en el exterior; no hay garantías en este instante". Reiteró que las mismas organizaciones representantes de la comunidad migrante han hecho denuncias sobre la entrega irregular de DNI y la posibilidad de un fraude electoral. "Ellos no quieren votar en medio de un fraude y que los utilicen a ellos. Ellos lo que quieren es que el CNE les ofrezca garantías", señaló. Por su parte, el exconsejero del Consejo Nacional Electoral, Germán Lobo, reiteró que "al final estamos pidiendo que hagan las valoraciones de los riesgos que hay. La decisión la debe tomar el órgano electoral, y esa decisión debería ser ya, porque también los partidos políticos deben organizarse y tienen que montar su propia plataforma en el exterior". Lobo sostuvo que "la duda que tenemos nosotros es: ¿será que solo entregaron las tarjetas de Libre? Porque también existen experiencias en Ecuador, donde el señor Correa, con voto del exterior, es que logró ser presidente, y es uno de los asesores del gobierno". Ambos exfuncionarios electorales coincidieron en que el CNE debe solicitar al Registro Nacional de las Personas (RNP) un inventario de las DNI y las que están en poder de los consulados, y sean recogidas y puestas en resguardo para eliminar posible manipulación electoral.