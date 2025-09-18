El RNP proyecta que medio millón de jóvenes ejerzan el sufragio

Tegucigalpa, Honduras.- Un estimado de medio millón de jóvenes que cumplen la mayoría de edad durante este año podrán votar por primera vez durante las elecciones generales del 30 de noviembre.

"Nosotros recibimos solicitudes de todos los ciudadanos que cumplen 18 años, lo enrolamos, les tomamos su biometría y le imprimimos su Documento Nacional de Identificación (DNI)", informó el comisionado del Registro Nacional de las Personas (RNP), Roberto Brevé.

Indicó que "jóvenes que se enrolaron y cumplirán los 18 son alrededor de medio millón de hondureños habilitados, ellos no votaron en el 2021 y ahora podrán votar en este 2025".

Brevé detalló que solamente los jóvenes que cumplieron con el proceso de enrolamiento serán sumados al padrón electoral, caso contrario, aunque cumplan con la mayoría de edad, si no se realizó el trámite que venció el pasado 17 de agosto, no podrá ejercer el sufragio.