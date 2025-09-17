Unidad de Política Limpia buscará aliados ante bloqueo del CN a su presupuesto

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la renuencia del Congreso Nacional de aprobar el presupuesto a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), el comisionado Emilio Hércules anunció que buscarán alianzas estratégicas para cumplir con su labor previo a los comicios. Tras varias semanas desde que la Unidad remitió a través del Consejo Nacional Electoral (CNE) la solicitud para la aprobación de un presupuesto de L81 millones, los parlamentarios mantienen engavetada la iniciativa, sumado a que el Poder Legislativo se encuentra paralizado desde hace varias semanas. "Seguimos todavía a la espera de que se someta a discusión, se ponga en agenda en el Congreso Nacional el proyecto especial del presupuesto de 81 millones de lempiras para la unidad. Es importante recordarse que este presupuesto se aprobó desde el mes de mayo por parte del pleno", indicó el comisionado Hércules.

El proyecto, el cual fue remitido desde el pasado 20 de junio al Congreso Nacional, todavía no ha sido leído como correspondencia, por lo que tampoco ha sido turnado a ninguna comisión retrasando el curso legislativo de la iniciativa. "No podemos quedarnos de brazos cruzados la unidad por sí sola si tiene la capacidad de supervisión, monitoreo de cuantificación del gasto, sin embargo, no es el escenario óptimo para los más de 2,135 sujetos obligados que estamos fiscalizando", detalló. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Reiteró que "es por eso que nuevamente volvemos a extender la mano a los amigos y aliados estratégicos que nos apoyan como la comunidad internacional, Unión Europea, el PNUD y de igual manera a todos los demás entes con los cuales hemos firmado convenios antes para cubrir de alguna manera no en su totalidad los proyectos que están previstos para la fiscalización de estas elecciones".