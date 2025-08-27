Oposición rechaza “chantaje legislativo” para aprobar endeudamientos

Tegucigalpa, Honduras.- La oposición en el Congreso Nacional ratificó su negativa a respaldar nuevos préstamos millonarios, argumentando que se trata de un “chantaje legislativo” para financiar a organismos electorales. De acuerdo con los diputados de la oposición, el Consejo Nacional Electoral, a través de su iniciativa de ley, remitió al Congreso Nacional un proyecto de decreto para ampliar el presupuesto a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE). "La verdad que este tema ha sido parte de una especie de extorsión en la cual se nos dice que si no apoyamos el endeudamiento por el orden de más de 30 mil millones de lempiras, no se le puede adjudicar el presupuesto para que opere Política Limpia; es decir, que si no apoyamos un endeudamiento que está por endeudar a las próximas generaciones, no vamos a tener acceso a rendir cuentas claras", indicó la diputada del Partido Nacional, Leda García.

Continuó: "Esto lo estamos tomando como un chantaje legislativo, una posible extorsión legislativa, que si no aprobamos un endeudamiento de 30,000 millones de lempiras, no podemos dar 20 millones para que puedan rendir cuentas y creo que es incorrecto". El jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, señaló que "el problema es que la Unidad de Fiscalización tiene un presupuesto de L85 millones y el Tribunal de Justicia Electoral solo cuenta con L100 millones, son aproximadamente 185 millones de lempiras para estas dos unidades". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El parlamentario lamentó que "están utilizando la democracia para meternos 28,900 millones de lempiras más en préstamos". Por su parte, la bancada del Partido Liberal, en la misma línea, señaló que no votarán a favor de la aprobación de ningún nuevo endeudamiento, por lo que se mantienen a la espera de que la aprobación de la extensión presupuestaria a la UFTF y al TJE no sea condicionada.



Paquete de préstamos en tercer debate

Los tres contratos de préstamo sobrepasan el período actual de gobierno, por lo que tendrán que ser ratificados por el próximo Poder Legislativo. El primer endeudamiento asciende a los $197,525,940.70 (519,932,240.41 equivalente en lempiras), y será suscrito entre el gobierno con el Banco Central de Honduras, los millonarios fondos será destinados para programas de inversión pública.