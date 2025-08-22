Políticos han gastado más de dos millones en publicidad en Facebook

<b>Tegucigalpa, Honduras.—</b> En Honduras, la <b>campaña política </b>para las <b>elecciones generales</b> ya comenzó. No de forma oficial, pero sí con toda la maquinaria encendida.Basta con abrir Facebook para notar un video emotivo, una encuesta favorable, una imagen, un candidato sonriendo, con el pecho inflado y promesas al aire. Todo está cuidadosamente patrocinado, medido y diseñado para influir en el electorado.Lo que para muchos es solo una rutina digital —ver, deslizar, compartir— es, en realidad, la cara visible de una operación que se mueve por debajo de los tiempos establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).Según datos públicos de la Biblioteca de Anuncios de Meta (la empresa matriz de <b>Facebook</b>), analizados por EL HERALDO Plus, los políticos hondureños —desde aspirantes presidenciales hasta candidatos al Congreso Nacional y a las 298 alcaldías municipales— ya invirtieron más de dos millones de lempiras en <b>publicidad digital</b>, en solo tres meses, del 18 de mayo al 15 de agosto de 2025.