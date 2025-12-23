'Mel' Zelaya se pronuncia luego que el CNE apruebe por mayoría hacer la declaratoria oficial

Tegucigalpa, Honduras.— El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, lanzó este martes una dura acusación contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que señaló de operar sin quórum legal y avanzar, en abierta ilegalidad, hacia lo que calificó como un “golpe de Estado electoral”. Su mensaje se produjo a través de su cuenta en X, luego de que las consejeras del CNE, Cossette López y Ana Paola Hall, votarán a favor de realizar la declaratoria oficial a nivel presidencial. “Sin quórum (Número necesario de personas para tomar decisiones) y en abierta ilegalidad, el CNE consuma otro paso más para un golpe de Estado electoral”, afirmó Zelaya, al denunciar que el órgano electoral está vulnerando de forma directa la Constitución de la República, la Ley Electoral y los principios básicos del sistema democrático. Según el exmandatario, el CNE pretende dar por aprobado, de facto, un informe administrativo elaborado por la secretaría general del organismo, con el objetivo de cancelar el escrutinio especial presidencial.

"Se está sepultando la verdad electoral y usurpando funciones que no le corresponden", sostuvo. Zelaya advirtió que esta maniobra implicaría una extralimitación de competencias, ya que —según su planteamiento— ninguna instancia administrativa puede sustituir los mecanismos legales establecidos para la verificación de resultados electorales.

En ese sentido, calificó el procedimiento como un acto nulo desde el punto de vista jurídico. “Este acto nulo criminaliza arbitrariamente las impugnaciones legítimas presentadas por alcaldes y diputados”, expresó.

A su juicio, se trata de una “burda maniobra” destinada a despejar el camino hacia una declaratoria presidencial que consideró ilegítima y fraudulenta. El expresidente fue enfático al subrayar que cualquier decisión adoptada sin la presencia del quórum requerido, carece de validez legal. “Ninguna resolución adoptada sin quórum tiene validez legal”, afirmó. Añadió que el proceso electoral no puede cerrarse mientras no se agote el escrutinio especial previsto en la ley. “Ninguna elección puede declararse sin agotar el escrutinio especial. Ninguna autoridad administrativa puede suplantar la voluntad popular”, insistió. En el cierre de su pronunciamiento, Zelaya amplió sus denuncias al ámbito municipal y aseguró que también se estaría intentando desconocer resultados locales.