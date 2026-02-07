José Argueta sobre reunión de Asfura y Trump: "Esperaremos el lunes dar buenas noticias"

Tegucigalpa, Honduras.-El secretario de Comunicaciones, José Argueta, informó que será el próximo lunes 9 de febrero cuando se den a conocer públicamente las noticias y posibles acuerdos derivados de la reunión sostenida entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario hondureño Nasry “Tito” Asfura en Mar-a-Lago, Florida. De acuerdo con Argueta, el encuentro tiene carácter de invitación personal; sin embargo, señaló que el espacio también será aprovechado para abordar temas de interés estratégico para Honduras.

Entre los puntos que estarán sobre la mesa figuran la protección de los migrantes hondureños, la situación de la diáspora, la atracción de inversión extranjera generadora de empleo y otros asuntos orientados al beneficio del país. "El objetivo es que la agenda de Cancillería tenga resultados concretos y tangibles para el pueblo hondureño en cualquier parte del mundo", expresó el funcionario, subrayando que este tipo de acercamientos buscan abrir canales de diálogo y cooperación con actores clave en el escenario político y económico internacional. Argueta describió la reunión como un gesto de deferencia y acercamiento entre aliados. "Es una diferencia, efectivamente. Les estoy diciendo: son bienvenidos a mi casa, platiquemos como aliados, platiquemos como amigos", citó, al referirse al tono del encuentro.