Solórzano tras crimen de Altamirano: "No más impunidad y blindaje para abogados"

"Nuestro gremio en los últimos años ha sido víctima de violencia, pero sobre todo en los últimos días, en el presente año 2026 (...) atentados, que han dejado al menos tres personas que han perdido la vida, entre ellos el abogado René Altamirano", lamentó Solórzano.

Gustavo Solórzano , presidente del CAH, se pronunció ante la muerte del jurista, señalando que el miedo también se ha instalado en las oficinas legales.

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras el Colegio de Abogados de Honduras ( CAH ) realiza sus elecciones internas este sábado 7 de febrero, el ambiente no es de fiesta democrática, sino de luto tras el asesinato del reconocido abogado René Altamirano .

Asimismo, reparó en que aunque la inseguridad es un mal generalizado, el ejercicio del derecho requiere un blindaje particular.

"Consideramos que es necesario adoptar algunos tipos de medidas que sean, digamos, especializada", señaló Gustavo Solórzano haciendo hincapié en el riesgo que corren, especialmente los penalistas.

En ese sentido, el CAH ha instado a que se reactive los mecanismos de protección que actualmente se encuentran inactivos para beneficio de abogados y periodistas.

"Confiamos que en diálogos con el Ministerio Público, con la Secretaría de Seguridad, así como también con otras instancias del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, podamos reactivar los mecanismos de protección para periodistas y también para profesionales del derecho", agregó Solórzano.

Sobre la figura de René Altamirano, Solórzano no escatimo palabras de respeto y solidaridad. Lo recordó como un hombre gremialista y comprometido con el Colegio de Abogados de Honduras.

"Pedimos a las autoridades que puedan esclarecer este tipo de cosas y que no vayan a quedar en la impunidad nuevamente, como ha ocurrido con múltiples casos de asesinatos que han ocurrido a profesionales del derecho", concluyó.