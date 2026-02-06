Desde Padilla Sunseri hasta Plutarco Ruiz: los sonados casos del abogado René Altamirano

Altamirano atendió el caso de la paleontóloga francesa-estadounidense Susan Lee Hendrickson a quien le fueron decomisados 63,000 dólares el 13 de abril de 2016, en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, que estaban bajo resguardo en la bóveda del Banco Central de Honduras (BCH) y fueron parte del botín que habría sustraído la ahora encausada fiscal Francia Sofía Medina Martínez.