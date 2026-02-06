  1. Inicio
Desde Padilla Sunseri hasta Plutarco Ruiz: los sonados casos del abogado René Altamirano

Militante de Libre, diputado del mismo partido y abogado defensor de casos sonados, así era René Altamirano, a quien muchos recuerdan como un hombre respetado por su labor

  • Actualizado: 06 de febrero de 2026 a las 16:33
1 de 12

Antes de ser asesinado a disparos por sujetos desconocidos, René Altamirano forjó su trayectoria como abogado en casos sonados en el país, desde desfalcos millonarios hasta el caso de exalcaldes y abusos de autoridad. Conozca aquí algunos de ellos:

Foto: Redes sociales
2 de 12

Fue abogado de Plutarco Ruiz, condenado por el homicidio de María José Alvarado, Miss Honduras Mundo 2014, y su hermana Sofía Trinidad, quien era su novia.

 Foto: Redes sociales
3 de 12

Las hermanas Alvarado fueron asesinadas en noviembre de 2014 y como autor del crimen fue acusado Ruiz, quien pretendió padecer trastornos mentales, lo que era falso, para que no lo condenaran, según pruebas médicas que le practicaron. Pese a ello fue declarado culpable. Ruiz fue asesinado en prisión en 2023.

 Foto: Redes sociales
4 de 12

Altamirano fue abogado de Ramón Bertetty, condenado por varios delitos en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Durante su gestión (antes de 2014), Bertetty estuvo involucrado en múltiples irregularidades en compras públicas y desfalcos millonarios. También representó al extinto Mario Rojas Zelaya, vinculado al mismo caso.

 Foto: Redes sociales
5 de 12

En el megacaso de corrupción del IHSS, Altamirano perdió el caso y Bertetty fue condenado por delitos como cohecho, lavado de activos y otros relacionados con irregularidades en compras públicas, incluyendo la sobrevaloración de ambulancias.

 Foto: Redes sociales
6 de 12

Representó legalmente a los miembros de la familia "Handal": José Miguel Handal Larach, José Miguel Handal Pérez y Ena Elizabeth Hernández Amaya, en procesos judiciales relacionados con la privación de bienes, investigaciones por lavado de dinero y vinculación a delitos de alto impacto.

 Foto: Redes sociales
7 de 12

Altamirano atendió el caso de la paleontóloga francesa-estadounidense Susan Lee Hendrickson a quien le fueron decomisados 63,000 dólares el 13 de abril de 2016, en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, que estaban bajo resguardo en la bóveda del Banco Central de Honduras (BCH) y fueron parte del botín que habría sustraído la ahora encausada fiscal Francia Sofía Medina Martínez.

 Foto: Redes sociales
8 de 12

René Altamirano fue apoderado legal del exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, quien enfrentó acusaciones y procesos judiciales vinculados a presuntos delitos como abuso de autoridad y malversación de fondos públicos relacionados con proyectos de su administración.

 Foto: Redes sociales
9 de 12

El abogado penalista se encargó de presentar recursos judiciales, apelando decisiones, solicitando la suspensión de órdenes de captura, y buscando la eliminación de inhabilitaciones para que su cliente pudiera participar en la política nuevamente.

 Foto: Redes sociales
10 de 12

Altamirano, fiel militante de Libre, fue acribillado a una cuadra de su oficina, cuando se encontraba comprando en una pulpería. En ese lugar quedó tendido su cuerpo tras recibir varios impactos de bala.

 Foto: Redes sociales
11 de 12

Se desempeñó como regidor de la municipalidad de San Pedro Sula durante la administración de Armando Calidonio.

 Foto: Redes sociales
12 de 12

Fue candidato a diputado por Libre en las elecciones generales de 2013 por el departamento de Cortés, dentro del Movimiento M28.

 Foto: Redes sociales
