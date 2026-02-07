UNAH recibirá L719 millones pendientes de 2025 tras acuerdo con Finanzas

Tegucigalpa, Honduras– Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) informaron que la Secretaría de Finanzas (Sefin) efectuará el pago de 719 millones de lempiras, equivalentes al 6% del Presupuesto General de la República, correspondientes al año 2025.
Mediante sus redes sociales, Odir Fernández, rector del alma mater, reveló que el acuerdo de pago sucedió tras una reunión con Emilio Hércules, ministro de Finanzas, y los viceministros Roberto Chang y Liliam Rivera.
"Habiendo recibido con mucho agrado el compromiso por parte de sus autoridades, la manifestación de que se respetará esta disposición constitucional y que en los próximos días se nos harán las transferencias, así como el apoyo a la Máxima Casa de Estudios, será sin condiciones", apuntó.
Además, reafirmó la importancia del pago, ya que los fondos "son dirigidos a la continuidad del transporte gratuito, programas sociales y cumplimiento de salarios".
En ese sentido, autoridades universitarias enfatizaron que, aun reconociendo la colaboración interinstitucional, harán valer su autonomía e independencia, tal como lo manda la Norma Suprema de la República, lo que implica ejercer sus funciones de fiscalización y crítica constructiva cuando corresponda.
Adeudo
Durante 2025, la relación financiera entre la UNAH y la Secretaría de Finanzas estuvo marcada por tensiones debido a retrasos en las transferencias del 6% correspondientes al presupuesto de la República, que colocaron en riesgo la estabilidad económica de la universidad y llevaron incluso a que se consideraran medidas de presión para exigir el cumplimiento de la asignación presupuestaria.
Antes del acuerdo de pago, la UNAH había denunciado que la falta de los fondos ponía en riesgo operaciones, proyectos e incluso el pago de salarios a docentes y empleados.
Diversos pronunciamientos públicos a lo largo del año por parte de las autoridades universitarias destacaron que la UNAH enfrentaba dificultades debido a los remanentes pendientes desde ejercicios fiscales anteriores, poniendo en evidencia la necesidad de asegurar transferencias que se ejecuten de manera oportuna para garantizar la continuidad de funciones académicas y administrativas.