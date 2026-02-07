UNAH recibirá L719 millones pendientes de 2025 tras acuerdo con Finanzas

Tegucigalpa, Honduras– Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) informaron que la Secretaría de Finanzas (Sefin) efectuará el pago de 719 millones de lempiras, equivalentes al 6% del Presupuesto General de la República, correspondientes al año 2025.

Mediante sus redes sociales, Odir Fernández, rector del alma mater, reveló que el acuerdo de pago sucedió tras una reunión con Emilio Hércules, ministro de Finanzas, y los viceministros Roberto Chang y Liliam Rivera.

"Habiendo recibido con mucho agrado el compromiso por parte de sus autoridades, la manifestación de que se respetará esta disposición constitucional y que en los próximos días se nos harán las transferencias, así como el apoyo a la Máxima Casa de Estudios, será sin condiciones", apuntó.

Además, reafirmó la importancia del pago, ya que los fondos "son dirigidos a la continuidad del transporte gratuito, programas sociales y cumplimiento de salarios".