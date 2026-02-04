¿Qué son los cursos MiLO de la UNAH y cómo obtener certificados internacionales?

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) inició el periodo académico con la apertura de Milo, un programa de autoformación que promete revolucionar la manera en la que los hondureños pulen sus habilidades tecnológicas.
No se trata de la clase magistral convencional. MiLO es un ecosistema de aprendizaje abierto diseñado bajo la modalidad de microcredenciales, permitiendo que el conocimiento llegue directamente a la pantalla del estudiante sin las barreras del horario rígido. Desde el pasado 1 de febrero, la plataforma está brindando contenidos que buscan transformar el currículo de miles de universitarios.
La propuesta es ambiciosa pero accesible: más de 40 cursos distribuidos en nueve áreas tecnológicas clave. Lo que hace que MiLO destaque en el saturado mundo de la educación online es su flexibilidad total. Bajo una modalidad 100% virtual, los participantes tienen la libertad de aprender a su propio ritmo, adaptando el estudio a sus jornadas de trabajo o clases presenciales.
Pero el verdadero "gancho" de este programa radica en su peso curricular. No solo es formación gratuita; es formación respaldada internacionalmente.
Quienes completen los módulos obtendrán microcredenciales con reconocimiento internacional, selladas por empresas de la talla de Microsoft, Cisco y ESET, nombres que abren puertas en cualquier departamento de recursos humanos del mundo.
Según la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología (DEGT), MiLO no es solo un repositorio de videos, sino un sistema de autoaprendizaje estratégico.
El objetivo es claro: cerrar la brecha entre la teoría académica y las competencias técnicas que el mercado laboral exige hoy, donde el dominio de herramientas digitales ya no es un extra, sino un requisito.
"Es una oportunidad para fortalecer las competencias digitales, técnicas y profesionales", señalan las autoridades universitarias, quienes han extendido la invitación, no solo a los estudiantes, sino también a docentes y personal administrativo.
Las inscripciones se habilitaron a través del enlace oficial y mediante códigos QR difundidos en los canales institucionales e iniciaron desde el pasado 1 de febrero, apostando por la innovación educativa sin excusas como falta de tiempo o presupuesto.
Para explorar la oferta académica y registrarse, los aspirantes pueden ingresar a la página oficial de MiLO a través de los enlaces: https://acortar.link/cwsbqB y https://acortar.link/cwsbqB.