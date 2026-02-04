¿Qué son los cursos MiLO de la UNAH y cómo obtener certificados internacionales?

La propuesta es ambiciosa pero accesible: más de 40 cursos distribuidos en nueve áreas tecnológicas clave. Lo que hace que MiLO destaque en el saturado mundo de la educación online es su flexibilidad total. Bajo una modalidad 100% virtual, los participantes tienen la libertad de aprender a su propio ritmo, adaptando el estudio a sus jornadas de trabajo o clases presenciales.