¿Cuántos días más durará el clima frío en Honduras?

Un nuevo frente frío ingresará el próximo viernes 6 de febrero y, de acuerdo con el meteorólogo Alberto López, provocará un marcado descenso en los termómetros, mayor nubosidad y precipitaciones en diversas zonas del territorio nacional. El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) explicó que alrededor de dos frentes fríos adicionales podrían afectar a Honduras durante febrero de 2026.