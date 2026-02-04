¿Cuántos días más durará el clima frío en Honduras? Estas son las proyecciones para Tegucigalpa y el resto de Honduras en los próximos días.
El pasado lunes 2 de febrero se registró el clima más bajo en Honduras en los últimos años con 9 grados en Tegucigalpa y 4 grados en el departamento de Intibucá.
Al país ingresó un frente frío que está provocando lluvias débiles, abundante nubosidad y un marcado descenso en las temperaturas.
El pronosticador de turno, Jairo García, indicó que la masa de aire frío está generando sus efectos, con un ambiente mayormente nublado y temperaturas frescas en gran parte del país, especialmente en las regiones norte, occidente y centro.
“Tenemos esta masa de aire frío ya haciendo sus efectos, con condiciones muy nubosas en la mayor parte del país y temperaturas frescas”, indicó García.
De acuerdo con Cenaos, la influencia del fenómeno se mantendrá activa durante el domingo, lunes y la mañana del martes. A partir de la tarde del martes, las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente.
“Las temperaturas irán aumentando poco a poco y las lluvias disminuirán de forma significativa”, señaló García. Sin embargo, se presentarán lloviznas aisladas en sectores de Colón, Atlántida, Cortés, Yoro y algunas zonas del occidente.
En Tegucigalpa se espera que el próximo domingo 8 de febrero vuelva a 9 grados por la madrugada y máximas de 23, ya la próxima semana subirá hasta 29 grados. A partir del lunes irá subiendo hasta los 16 grados la mínima.
Se prevé que el clima frío esté, al menos, por una semana más en país. En Intibucá también estará a 9 grados el domingo y lunes.
Un nuevo frente frío ingresará el próximo viernes 6 de febrero y, de acuerdo con el meteorólogo Alberto López, provocará un marcado descenso en los termómetros, mayor nubosidad y precipitaciones en diversas zonas del territorio nacional. El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) explicó que alrededor de dos frentes fríos adicionales podrían afectar a Honduras durante febrero de 2026.