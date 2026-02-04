¿Cuáles son las amnistías aprobadas por el Congreso y en qué consiste cada una?

Los usuarios con deudas de energía eléctrica acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2025 podrán pagar únicamente el consumo pendiente, sin intereses, multas ni recargos con la amnistía energética elimina recargos por mora con la ENEE. Para acceder al beneficio, deberán cancelar el monto base o suscribir un convenio de pago con la ENEE.