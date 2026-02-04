¿Cuáles son las amnistías aprobadas por el Congreso y en qué consiste cada una?

El Congreso Nacional aprobó un paquete de amnistías a nivel nacional que abarca los ámbitos municipal, vehicular, energético, tributario, agua potable y telecomunicaciones, con el objetivo de aliviar la carga económica de miles de hondureños. ¿En qué consiste cada uno?
El decreto fue ampliamente discutido y aprobado por unanimidad por diputados de todas las bancadas y recibió el respaldo total del pleno como un beneficio directo para la población.
De acuerdo con el dictamen aprobado, las amnistías tendrán una vigencia de tres meses, contados a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Una de las principales medidas es la amnistía municipal para pagar impuestos sin multas, la cual te permite cancelar impuestos, tasas y contribuciones municipales adeudadas hasta el 31 de diciembre de 2025 sin pagar multas, recargos ni intereses.
Aplica en las 298 alcaldías del país y permite a personas naturales y jurídicas firmar planes de pago durante la vigencia del decreto.
Los usuarios con deudas de energía eléctrica acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2025 podrán pagar únicamente el consumo pendiente, sin intereses, multas ni recargos con la amnistía energética elimina recargos por mora con la ENEE. Para acceder al beneficio, deberán cancelar el monto base o suscribir un convenio de pago con la ENEE.
La amnistía en agua potable y saneamiento perdona cargos adicionales, te aplica en las deudas por servicios de agua potable y saneamiento con prestadores estatales, municipales, comunitarios o concesionados.
Esta amnistía elimina multas, intereses y cargos por reconexión en saldos acumulados hasta finales de 2025, siempre que se pague el monto principal o se acuerde un plan de pago.
Hondutel aprobó la amnistía para deudas telefónicas con personas naturales, jurídicas e instituciones públicas, las cuales podrán cancelar deudas por servicios de telecomunicaciones sin multas ni intereses. El decreto permite suscribir convenios de pago y autoriza procesos de compensación en el caso de entidades del Estado.
Por otro lado, la amnistía vehicular quitará multas por matrícula y tasas, beneficiando a propietarios con pagos atrasados de matrícula, tasas registrales vehiculares y contribuciones viales municipales correspondientes al año fiscal 2025 o anteriores. Durante la vigencia del decreto, podrán ponerse al día pagando solo el monto base, sin sanciones acumuladas.
También está la importación y regularización de vehículos, la cual autoriza por dos años la importación y registro de vehículos modelo 2010 o anteriores con un pago único de 10,000 lempiras, que incluye matrícula 2026. No se exige año mínimo ni país de origen del automotor con este beneficio.
Finalmente, la amnistía tributaria elimina multas fiscales, la cual aplica a deudas por Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre Ventas, ganancia de capital, aportación solidaria y retenciones correspondientes a los años fiscales 2020 al 2024. El beneficio elimina multas, recargos e intereses por declaraciones extemporáneas.