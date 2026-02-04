De aliada de Isis Cuéllar a detenida por caso "Chequesol": antecedentes de Ilsy Baquedano

Ilsy Valeska Baquedano Mejía, asistente de la diputada Isis Cuéllar y militante del partido Libertad y Refundación (Libre), figura entre las personas beneficiadas con fondos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), conocido como “Chequesol”. ¿Qué función hacia ella según el MP?
Meses antes de su captura, documentos en poder de la Unidad de Investigación y Datos de EL HERALDO Plus revelaron que Baquedano Mejía solicitó apoyo económico para la supuesta instalación de un estudio fotográfico, utilizando recursos gestionados a través de Sedesol.
Según los registros oficiales, la solicitud ascendió a 92,139.99 lempiras, bajo el argumento de iniciar su carrera como fotógrafa profesional. La petición fue canalizada el 17 de noviembre de 2024 desde el municipio de Cucuyagua, Copán, y presentada ante Sedesol por medio de la diputada Isis Cuéllar.
No obstante, los documentos oficiales indican que las denominadas “ayudas sociales” otorgadas a Baquedano carecían de justificación, ya que fueron concedidas meses después de que apareciera registrada como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipyme) ante la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).
El 29 de enero de 2024, la ONCAE emitió una constancia que acreditó a Baquedano Mejía en el Registro Especial de Compras Menores, bajo el expediente No. MP-2024-1411, con una vigencia de tres años.
Ese mismo año, Baquedano Mejía también fue beneficiada con un contrato superior a 1.2 millones de lempiras, bajo el concepto de “pago a empresas constructoras”, desembolso realizado el 14 de diciembre de 2024 por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), a través de su Unidad de Respuesta Rápida de Emergencias.
De acuerdo con la normativa, las compras menores no requieren licitación pública; sin embargo, deben cumplir estrictamente con la Ley y el Reglamento de Contratación del Estado, así como con las disposiciones presupuestarias vigentes.
El Ministerio Público informó que las irregularidades detectadas en este esquema derivaron en la imputación de 67 delitos de fraude contra doce personas, entre ellas Isis Carolina Cuéllar Erazo, José Carlos Cardona Erazo e Ilsy Valeska Baquedano Mejía.
Según la acusación fiscal, los imputados habrían actuado en alianza para defraudar las arcas de Sedesol por un monto de 6,032,654.07 lempiras, fondos que estaban destinados a programas de desarrollo económico y social en el departamento de Copán.
Las 12 personas con requerimiento fiscal son Isis Cuéllar, José Carlos Cardona, Rosy Yanira Martínez, Luis Manuel Fernández, Jennifer Nazareth Martínez, Mirza Nohelia Sánchez,Reiniery Fabrizzio Lazzaroni, Eliud Reiniery Aguilar, Eleny Kassandra Galeas, Ilsy Valeska Baquedano, Iris Paola Pérez Moreno y José Manuel Cerrato.
El documento del MP indica que Ilsy se encargaba junto a Iris Pérez Moreno de llenar las solicitudes de ayuda para obtener los cheques de Sedesol, donde además presionaban a las personas para que firmaran los documentos.
En otros casos, se emitieron cheques a nombre de personas que ni siquiera habían firmado (varias firmas fueron falsificadas). Los cheques no eran entregados para ayudar a personas con necesidad, sino a empleados públicos, aspirantes políticos y personas con empresas.