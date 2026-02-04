De aliada de Isis Cuéllar a detenida por caso "Chequesol": antecedentes de Ilsy Baquedano

Ese mismo año, Baquedano Mejía también fue beneficiada con un contrato superior a 1.2 millones de lempiras, bajo el concepto de “pago a empresas constructoras”, desembolso realizado el 14 de diciembre de 2024 por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), a través de su Unidad de Respuesta Rápida de Emergencias.