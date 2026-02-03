Con una sonrisa, así salió Cardona de la CSJ tras recibir arresto domiciliario

Con una amplia sonrisa y aparente tranquilidad, José Carlos Cardona salió de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) luego de que se le impusiera la medida de arresto domiciliario.
El exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) fue sometido este martes 3 de febrero a una audiencia de declaración de imputado, tras ser acusado del delito de fraude.
La audiencia inició a las 2:30 de la tarde y concluyó a las 8:00 de la noche. Luego de más de cinco horas de diligencias, el juez natural determinó imponerle arresto domiciliario.
Pese a la medida, Cardona abandonó las instalaciones del Poder Judicial con una actitud serena e incluso relajada.
“Esto apenas comienza, vamos a defendernos y a demostrar nuestra inocencia de todas las acusaciones que hay en nuestra contra”, expresó ante los medios de comunicación.
Asimismo, aseguró que no cuenta con influencias ni conexiones con el poder, al referirse a la medida cautelar que le fue dictada.
Durante la audiencia también estuvieron presentes otras personas acusadas de participar en el mismo caso de fraude, entre ellas Reniery Lazzaroni, Eleany Galeas, Ilsy Baquedano e Iris Pérez.
Los imputados, incluyendo a Cardona e Isis Cuéllar, son señalados de haber desviado más de seis millones de lempiras que originalmente estaban destinados a ayudas sociales en el departamento de Copán.
Cardona fue el único de los 12 imputados que solicitó presentarse voluntariamente ante las autoridades, en lugar de que se ejecutara una orden de captura en su contra.
La audiencia inicial fue programada para el viernes 6 de febrero. Isis Cuéllar sigue prófuga de la justicia.