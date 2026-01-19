  1. Inicio
¿Cuáles son las rutas, horarios y estaciones del transporte gratuito de la UNAH-CU?

Conoce los horarios, rutas y estaciones de cada transporte gratuito de la UNAH-CU, para que puedas usar este beneficio con solo tu carnet y forma

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 11:16
1 de 12

Si eres estudiante de la UNAH y quieres contar con el beneficio del transporte gratuito, esto es lo que debes saber sobre las rutas, horarios y estaciones de cada unidad contratada por la universidad.

 Foto: UNAH-CU
2 de 12

La ruta 1 es con punto de salida en plaza Loarque con tres jornadas y 3 estaciones. El Mall Premier cuenta únicamente con una estación en el mercado Zonal Belén.

Foto: UNAH-CU
3 de 12

El tercer y cuarto punto de salida de ruta es en el puente Carrizal y en Cerro Grande.

 Foto: UNAH-CU
4 de 12

La ruta 5 y 6 va del mercado San Pablo al Centro. Cada bus cuenta con una capacidad máxima de 28 personas, por lo que no está permitido llevar pasajeros de pie.

 Foto: UNAH-CU
5 de 12

Algunas rutas, como la 7 y la 8, por ejemplo, de Kennedy y Villanueva, cuentan con menos unidades de transporte.

 Foto: UNAH-CU
6 de 12

La ruta 9 de Ventu y la 10 de la colonia Arturo Quesada cuenta con 5 buses para un total de 140 estudiantes.

Foto: UNAH-CU
7 de 12

En Valle de Ángeles y Santa Ana (Desvío), los estudiantes también pueden usar este transporte. Las autoridades universitarias recomiendan llegar unos minutos antes del horario para poder abordar la unidad.

 Foto: UNAH-CU
8 de 12

El Anillo Periférico y el bulevar Morazán cuentan con 4 y 3 unidades de transporte, respectivamente, con más de 4 estaciones cada uno.

 Foto: UNAH-CU
9 de 12

Finalmente, la ruta 15 de Camosa cuenta con 4 buses que pasarán en 3 jornadas diferentes.

 Foto: UNAH-CU
10 de 12

Es importante mencionar que para gozar de este beneficio el estudiante universitario debe presentar su carnet estudiantil y Forma 03 para subir al bus.

 Foto: UNAH-CU
11 de 12

El transporte universitario UNAH-PUMAS es un proyecto impulsado por la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), gracias a los resultados del programa "Mi Bienestar UNAH", con el fin de garantizar mejores condiciones para nuestros estudiantes.

Foto: UNAH-CU
12 de 12

Las autoridades indicaron que el abordaje de estudiantes en una estación dependerá de la disponibilidad de asientos al pasar por ese punto. Si el bus va lleno, no se detendrá. Además, las horas de los recorridos pueden variar según la distancia y condiciones de tráfico. Procura estar antes de las horas indicadas.

 Foto: UNAH-CU
