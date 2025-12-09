  1. Inicio
UNAH interpone recurso de amparo ante falta de transferencias de Finanzas

El rector Odir Fernández advirtió que la deuda pone en riesgo el pago a docentes y personal, afectando el funcionamiento institucional de la alma máter.

  • 09 de diciembre de 2025 a las 13:59
La UNAH interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la falta de más de L1,300 millones en transferencias de Finanzas.

Tegucigalpa, Honduras.– El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, acompañado por decanos, autoridades universitarias y un grupo de empleados, presentó este martes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de amparo en la Sala de lo Constitucional contra la Secretaría de Finanzas, ante la falta de transferencias estatales que superan los 1,300 millones de lempiras.

La acción fue interpuesta por la oficina legal de la UNAH, que argumentó que el incumplimiento de la Secretaría de Finanzas vulnera derechos fundamentales de la máxima casa de estudios, afectando directamente su estabilidad financiera y operativa.

Según explicó Fernández, la deuda acumulada pone en riesgo el pago del personal docente, administrativo y de servicios, lo que podría comprometer el normal funcionamiento académico y administrativo de la institución.

“El retraso en estos desembolsos golpea la planificación universitaria y amenaza la continuidad de nuestras labores. Exigimos que se cumpla con lo que establece la ley”, señaló el rector, quien llamó a las autoridades a garantizar los recursos que por mandato constitucional corresponden a la universidad.

La UNAH insta a Finanzas a realizar las transferencias pendientes para evitar afectaciones mayores, especialmente en el cierre del año académico.

La institución recordó que el financiamiento estatal es clave para garantizar el acceso a la educación superior y el desarrollo nacional y está estipulado en la Constitución de la República.

