Paracaidista Ever Maldonado viaja a EE UU para su rehabilitación

Tegucigalpa, Honduras.- El mayor de Infantería Ever David Maldonado fue trasladado este martes a Houston, Texas, donde continuará un proceso de rehabilitación especializada tras el accidente sufrido durante un salto con paracaídas el 15 de septiembre en el Estadio Nacional.
El portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, informó que el militar partió por la mañana desde la ciudad de San Pedro Sula rumbo al Tirr Memorial Hermann, uno de los centros de rehabilitación física más reconocidos de Estados Unidos y referente en lesiones medulares y traumas complejos, donde continuará un intenso proceso por los próximos tres meses para volver a caminar.
Rivera explicó que Maldonado salió la tarde del lunes desde la base aérea Coronel Hernán Acosta Mejía a bordo de una aeronave Gran Caravan con destino a San Pedro Sula.
Este martes, abordó el vuelo comercial que lo llevaría finalmente a Houston, donde seguirá un tratamiento integral enfocado en recuperar movilidad, fuerza y estabilidad.
El vocero recordó que, tras la caída ocurrida durante los actos cívicos del 204 años de Indepedencia Patria, el paracaidista fue diagnosticado con una fractura fragmentada en la vértebra T12 y un aplastamiento secundario en T11, lesiones que comprometieron su movilidad inferior.
Sin embargo, debido a la rápida intervención del personal médico del Hospital Militar, la cirugía practicada pocas horas después fue considerada un éxito.
“Inmediatamente, fue intervenido quirúrgicamente por especialistas del Hospital Militar. La operación fue un éxito y él ahora está en el proceso de recuperación”, señaló Rivera, quien subrayó que Maldonado ha mostrado una determinación admirable durante todo el proceso.
El portavoz reiteró que la institución armada ha acompañado cada paso de la recuperación del mayor Maldonado, reconociendo su trayectoria y compromiso como uno de los paracaidistas más experimentados del país.
Viaje de fe
Antes de partir a Estados Unidos, Maldonado envió un mensaje de gratitud que ha conmovido a compañeros de armas y a los hondureños que han seguido su evolución desde aquel 15 de septiembre que marcó su vida.
“Quiero dar un saludo a la institución armada, a mis superiores, a mis compañeros y a mis subalternos, porque sé que han estado muy pendientes de mi situación”, expresó el paracaidista, visiblemente motivado.
Maldonado también agradeció a la población hondureña, que desde aquel día ha mostrado solidaridad constante y palabras de aliento.
“Nos sentimos bien, nos sentimos motivados, con fe y con la confianza en Dios de que vamos a volver a recuperarnos, a estar de pie”, dijo.
Agregó que: “Ahora vamos a un proceso de rehabilitación al exterior y cuando regresemos tenemos la fe y la confianza de que vendremos recuperados al 100%”.
En sus palabras, el mayor destacó el apoyo incondicional recibido desde la institución armada.
“Muy agradecido con la institución, porque siempre me ha dado el apoyo. No tengo más palabras para expresar el agradecimiento a la Junta de Comandantes y a cada uno de los superiores que han estado pendientes de mi situación”, expresó.