Paracaidista Ever Maldonado viaja a EE UU para su rehabilitación

Tegucigalpa, Honduras.- El mayor de Infantería Ever David Maldonado fue trasladado este martes a Houston, Texas, donde continuará un proceso de rehabilitación especializada tras el accidente sufrido durante un salto con paracaídas el 15 de septiembre en el Estadio Nacional. El portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, informó que el militar partió por la mañana desde la ciudad de San Pedro Sula rumbo al Tirr Memorial Hermann, uno de los centros de rehabilitación física más reconocidos de Estados Unidos y referente en lesiones medulares y traumas complejos, donde continuará un intenso proceso por los próximos tres meses para volver a caminar.

Rivera explicó que Maldonado salió la tarde del lunes desde la base aérea Coronel Hernán Acosta Mejía a bordo de una aeronave Gran Caravan con destino a San Pedro Sula. Este martes, abordó el vuelo comercial que lo llevaría finalmente a Houston, donde seguirá un tratamiento integral enfocado en recuperar movilidad, fuerza y estabilidad. El vocero recordó que, tras la caída ocurrida durante los actos cívicos del 204 años de Indepedencia Patria, el paracaidista fue diagnosticado con una fractura fragmentada en la vértebra T12 y un aplastamiento secundario en T11, lesiones que comprometieron su movilidad inferior. Sin embargo, debido a la rápida intervención del personal médico del Hospital Militar, la cirugía practicada pocas horas después fue considerada un éxito. "Inmediatamente, fue intervenido quirúrgicamente por especialistas del Hospital Militar. La operación fue un éxito y él ahora está en el proceso de recuperación", señaló Rivera, quien subrayó que Maldonado ha mostrado una determinación admirable durante todo el proceso. El portavoz reiteró que la institución armada ha acompañado cada paso de la recuperación del mayor Maldonado, reconociendo su trayectoria y compromiso como uno de los paracaidistas más experimentados del país.

Viaje de fe