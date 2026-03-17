Capturan al presunto asesino del abogado René Altamirano Interiano en Yoro

Yoro, Honduras.- En las últimas horas de este martes -17 de marzo-, el Ministerio Público (MP) informó sobre la captura del presunto autor material del asesinato del abogado René Altamirano Interiano, ocurrido el 6 de febrero de 2026 en el barrio Medina de San Pedro Sula, Cortés. La captura se efectuó esta tarde en El Progreso, Yoro, donde se logró detener a Franklin Eduardo Ramírez Majano. El hecho se dio a conocer a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, Regional de San Pedro Sula, en coordinación con la Unidad Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El profesional del derecho fue acribillado a una cuadra de su bufete, en San Pedro Sula, mientras compraba en una pulpería, donde su cuerpo quedó tendido. El hecho se registró cuando presuntamente dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon en reiteradas ocasiones, dejándolo gravemente herido. Murió antes de que llegara la ambulancia.

De acuerdo con las investigaciones policiales, la principal hipótesis es que el crimen está relacionado con uno de los casos que Altamirano llevaba en el ejercicio de su profesión.

Las autoridades señalaron que los presuntos responsables del asesinato serían miembros de la MS-13.



¿Quién era René Altamirano?