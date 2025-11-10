Abogado de “La barbie fiscal” denuncia irregularidades procesales en su caso

Tegucigalpa, Honduras.-La defensa legal de Francia Sofía Medina Martínez, conocida públicamente como “La barbie fiscal”, denunció una serie de irregularidades en el proceso judicial que se sigue en su contra.

Según explicó el abogado Juan Carlos Berganza, el caso —que comenzó con un requerimiento fiscal contra tres personas— fue presentado inicialmente ante los tribunales de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

La Sala II se inhibió de conocer la causa al considerar que uno de los delitos está vinculado con la materia de corrupción.

Sin embargo, añadió que la Sala IV, a la cual se remitió posteriormente el expediente, también se declaró incompetente y lo envió a un tribunal ordinario de San Pedro Sula, a pesar de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha establecido que estos casos deben ser conocidos por la jurisdicción de criminalidad organizada cuando hay funcionarios públicos implicados.

“No puede haber una inhibitoria sobre otra inhibitoria. Si un tribunal se declara incompetente, el expediente debe remitirse a la Corte Suprema para resolver el conflicto de competencia. Lo que hicieron es un desaguisado procesal”, manifestó Berganza.

El abogado calificó de ilegal la remisión del expediente a un tribunal común, al considerar que con ello “se desacatan los acuerdos de la Corte Suprema y se vulneran los derechos fundamentales” de su clienta.

Asimismo, señaló que la defensa presentó un recurso de nulidad por las actuaciones mencionadas, el cual fue declarado sin lugar, y que la apelación fue tramitada “con efecto devolutivo y no suspensivo”, contrario a lo que establece la ley en casos de competencia objetiva.

“Se continúa con el juicio sin resolver la apelación ni el amparo, lo que evidencia una clara violación al debido proceso”, sostuvo el defensor.