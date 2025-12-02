Salvador Nasralla celebra ventaja en conteo y confía en ser declarado presidente

El político afirmó que la tendencia favorece a su candidatura y que en las próximas horas la diferencia con su oponente, Nasry Asfura , se acentuará.

"Con la reanudación del ingreso de las actas de las diferentes partes del país al conteo del CNE, estamos ganando", afirmó Nasralla a través de un video difundido en redes sociales.

Tegucigalpa, Honduras.- En medio la actualización de datos electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE), el candidato por el Partido Liberal, Salvador Nasralla , salió a expresar su optimismo, confiando en que será declarado presidente.

Salvador aprovechó el espacio para agradecer a Dios, a su estructura política, a los candidatos a diputados, alcaldes y a todos los que participaron en el proceso electoral, como también a los votantes.

"Y a todo el pueblo hondureño que nos favoreció con el voto, el pueblo que quiere hacer un alto a la corrupción y que nos va a permitir gobernar", agregó Nasralla, quien remarcó que la diferencia de votos sobre el candidato del Partido Nacional irá en aumento en las próximas horas.

Adelantándose, Nasralla destacó que en su gobierno buscará la unidad y que la meritocracia será central en su administración. "No importa de qué partido sean, si son honestos y capaces, serán considerados en nuestro gobierno", puntualizó.

El candidato liberalista sigue confiado en que el conteo final de votos favorecerá su candidatura, y que para mañana -miércoles 3 de diciembre- el CNE podría declararlo como ganador.

"Estoy seguro que mañana, ya al mediodía, habrá una diferencia indescontable, 70.000, 80.000 votos, que ya no va a variar, porque estamos prácticamente en la recta final del último 35% de votos que falta por computar. No va a variar la tendencia (...) espero que el CNE me pueda declarar presidente electo, que es la voluntad de la mayoría de ustedes", concluyó Salvador Nasralla.

Según los datos del CNE, Nasralla supera a Asfura con 844,800 votos contra 835,996 votos. Sin embargo, los números van cambiando mientras sigue la revisión de actas del PN y PL.