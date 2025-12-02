  1. Inicio
Roberto Contreras adelanta que toma de posesión de Nasralla podría ser en SPS si gana

Roberto Contreras aseguró que Salvador Nasralla terminaría ganando las elecciones en Honduras

  • 02 de diciembre de 2025 a las 15:12
Roberto Contreras adelanta que toma de posesión de Nasralla podría ser en SPS si gana

Roberto Contreras aseguró que Salvador Nasralla terminará ganando las elecciones.

Foto: Cortesía redes Roberto Contreras

San Pedro Sula, Honduras.- Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, se pronunció luego de la ventaja momentánea de Salvador Nasralla en las elecciones generales.

Pasadas las 3:00 pm, el candidato del Partido Liberal aventajaba a Nasry Asfura del Partido Nacional con más de 4,000 votos.

El mensaje de Salvador Nasralla tras remontarle a Nasry Asfura en elecciones: "¡Vamos a ganar!"

Ante ello, Contreras, quien también es alcalde de San Pedro Sula, manifestó que "una vez que entraran las urnas de la costa norte, específicamente de San Pedro Sula y todo el departamento de Cortés, el ingeniero Nasralla se iba a empezar a despegar, seguirá avanzando esa curva donde el ingeniero se alzará la victoria con 40 a 50 mil votos", manifestó a HCH.

Agregó que "en San Pedro Sula sacamos 203 mil votos como alcaldes y con Salvador marca la misma cantidad junto a los departamentos de Cortés, o sea que Cortés le está dando al ingeniero Nasralla cerca de 300 mil votos y por esa razón la toma de posesión será en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula".

Nasralla aventaja: Minuto a minuto de resultados preliminares

Pasadas las 3:27 pm, Salvador Nasralla aventajaba en más de 6,531 votos con relación a Nasry Asfura.

En San Pedro Sula, Roberto Contreras será reelecto nuevamente como edil tras vencer a Rodolfo Padilla Sunseri de Libertad y Refundación (Libre) y Yaudet Burbara del Partido Nacional.

Tras más de 24 horas sin actualizarse, el CNE comenzó a brindar resultados después del mediodía de este 2 de diciembre.

