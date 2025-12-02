Roberto Contreras adelanta que toma de posesión de Nasralla podría ser en SPS si gana

San Pedro Sula, Honduras.- Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, se pronunció luego de la ventaja momentánea de Salvador Nasralla en las elecciones generales. Pasadas las 3:00 pm, el candidato del Partido Liberal aventajaba a Nasry Asfura del Partido Nacional con más de 4,000 votos.

Ante ello, Contreras, quien también es alcalde de San Pedro Sula, manifestó que "una vez que entraran las urnas de la costa norte, específicamente de San Pedro Sula y todo el departamento de Cortés, el ingeniero Nasralla se iba a empezar a despegar, seguirá avanzando esa curva donde el ingeniero se alzará la victoria con 40 a 50 mil votos", manifestó a HCH. Agregó que "en San Pedro Sula sacamos 203 mil votos como alcaldes y con Salvador marca la misma cantidad junto a los departamentos de Cortés, o sea que Cortés le está dando al ingeniero Nasralla cerca de 300 mil votos y por esa razón la toma de posesión será en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula".