Nasralla lidera, pero Mejía asegura que Asfura ganará con ventaja las elecciones

Sin embargo, María Antonieta Mejía del PN, asegura que Nasry Asfura es quien posee la ventaja real y que cuenta con el respaldo de las actas recabadas en diversos departamentos del país.

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de la contienda electoral entre el Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL), el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dado a conocer que Salvador Nasralla es quien va liderando el triunfo tras las elecciones generales.

"Nosotros tenemos todo el recuento de las actas. Estamos tranquilos. En este momento, sabíamos que iba a suceder, que cuando se empezaran a meter las actas de Cortés y Atlántida, esto iba a cambiar. Nosotros tenemos más de 14 departamentos ganados, donde nos dan un triunfo contundente", aseguró Mejía.

La diputada nacionalista argumentó que la diferencia entre ambos candidatos oscila entre el 2.5% y 3%.

"Eso se refleja una diferencia de 30,000 a 50,000 votos del conteo general. Papi gana con 1,250,000 votos, más o menos frente a Nasralla con 938,000 votos", agregó Mejía.



Tras la reanudación de los resultados del CNE, los liberales se encuentran celebrando, ya que Salvador Nasralla va superando a Nasry Asfura por más de 650 votos, con 769,768 contra 768,833 votos, tras la revisión del 60.95% de las actas (11,673 de 19,152).



Inicialmente, la diferencia era superior a 20,000 votos, pero se redujo significativamente a medida que avanzaba la revisión y validación de las actas. No obstante, los datos siguen actualizándose.

