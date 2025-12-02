Nasralla lidera, pero Mejía asegura que Asfura ganará con ventaja las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de la contienda electoral entre el Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL), el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dado a conocer que Salvador Nasralla es quien va liderando el triunfo tras las elecciones generales.
Sin embargo, María Antonieta Mejía del PN, asegura que Nasry Asfura es quien posee la ventaja real y que cuenta con el respaldo de las actas recabadas en diversos departamentos del país.
"Nosotros tenemos todo el recuento de las actas. Estamos tranquilos. En este momento, sabíamos que iba a suceder, que cuando se empezaran a meter las actas de Cortés y Atlántida, esto iba a cambiar. Nosotros tenemos más de 14 departamentos ganados, donde nos dan un triunfo contundente", aseguró Mejía.
La diputada nacionalista argumentó que la diferencia entre ambos candidatos oscila entre el 2.5% y 3%.
"Eso se refleja una diferencia de 30,000 a 50,000 votos del conteo general. Papi gana con 1,250,000 votos, más o menos frente a Nasralla con 938,000 votos", agregó Mejía.
Tras la reanudación de los resultados del CNE, los liberales se encuentran celebrando, ya que Salvador Nasralla va superando a Nasry Asfura por más de 650 votos, con 769,768 contra 768,833 votos, tras la revisión del 60.95% de las actas (11,673 de 19,152).
Inicialmente, la diferencia era superior a 20,000 votos, pero se redujo significativamente a medida que avanzaba la revisión y validación de las actas. No obstante, los datos siguen actualizándose.