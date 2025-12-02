Informe de la MOE-UE afirma que elecciones se celebraron en un "ambiente tenso y muy polarizado"

Tegucigalpa, Honduras.- La Misión de Observación Electoral Honduras de la Unión Europea (MOE-UE) hizo público sus conclusiones iniciales de la información recopilada durante el día de las votaciones y escrutinio hasta este 2 de diciembre. Fue el jefe de la MOE-UE en Honduras 2025, Francisco Assis, quien detalló que la recopilación realizada por los observadores indica que las elecciones se llevaron a cabo en un "ambiente tenso y muy polarizado". Según el informe, las "disputas políticas afectaron tanto al funcionamiento tanto del Consejo Nacional Electoral (CNE) como del Tribunal de Justicia Electoral (TJE)". Assis, destacó las disputas entre los consejeros reflejaron la "vulnerabilidad de las instituciones a la parálisis y politización excesiva". Al mismo tiempo que afirmó que la configuración tripartita del CNE dio lugar a una "dispersión de responsabilidades, una mala coordinación y una lentitud en la toma de decisiones" Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Además, destacó que los consejeros no establecieron una comunicación pública institucional coherente, socavando la transparencia del mismo y que en su lugar publicaron "información selectiva en sus redes sociales personales, presentado en ocasiones versiones contradictorias sobre los preparativos de las elecciones". No obstante, aclaró que la jornada fue "muy bien organizada y muchísimo más pacífica (...) en general se respetaron los procedimientos electorales y el secreto de voto y el personal electoral desempeñó bien su labor". De igual forma, Assis, destacó que las disputas internas en el TJE "provocó la paralización del tribunal, la instrumentalización de la fiscalía por parte de uno de los magistrados contra los otros dos, seguidas de una acción penal contra ellos en la Corte Suprema Justicia, limitó la capacidad de la institución para prepararse para el periodo postelectoral". El jefe de la misión aseguró que seguirán vigilando el proceso hasta finalice, además destacó que es esencial que todos los actores en el proceso electoral actúen correctamente y contribuyan a crear un ambiente pacífico.