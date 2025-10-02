¿Quién es Francisco Assis, encargado de liderar misión de observación electoral de la UE en Honduras?

Francisco Assis es el portugués que fue designado como Observador Jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) que acompañará las elecciones generales en Honduras el próximo 30 de noviembre.
Assis es delegado del Parlamento Europeo para las relaciones con Mercosur y Brasil, y su nombramiento demuestra la importancia que la Unión Europea otorga a la supervisión de procesos electorales en América Latina.
El político portugués es licenciado en Filosofía por la Universidad de Oporto y cuenta con una amplia experiencia en asuntos internacionales, especialmente en la región latinoamericana.
“Es un honor liderar esta misión que ofrecerá una evaluación independiente e imparcial del proceso electoral”, declaró Assis tras ser designado para la función.
El equipo central de la misión arribará a Tegucigalpa el próximo 11 de octubre e incluirá expertos electorales, observadores de largo y corto plazo, así como una delegación del Parlamento Europeo, todos coordinados bajo la dirección de Assis.
Entre sus cargos anteriores, Assis fue diputado en la Asamblea de la República de Portugal y miembro del Parlamento Europeo en dos periodos: 2004–2009 y 2014–2019, representando al Partido Socialista portugués.
Durante su paso por el Parlamento Europeo, se destacó como presidente de la Delegación para las relaciones con Mercosur, así como en la coordinación de relaciones con Brasil, consolidando su perfil como experto en política latinoamericana.
Además de su carrera política, Assis ha colaborado como analista y columnista en medios portugueses, aportando opinión experta sobre política internacional y la situación de América Latina.
La Misión fue desplegada a solicitud formal del Gobierno de Honduras y del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Francisco José Pereira de Assis Miranda nació el 8 de enero de 1965 en Amarante, Portugal, y desde entonces ha construido una trayectoria que lo convierte en una figura clave para la observación y acompañamiento de procesos electorales en el continente, incluido Honduras.