CNE habilita acceso alterno para seguimiento de resultados electorales

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que habilitará a partir de la 1:00 p. m. de este martes 2 de diciembre un acceso público en un entorno alterno tras inactividad de 24 horas en el sitio de resultados electoral.

En conferencia de prensa, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López anunciaron la habilitación de un acceso público para que los medios de comunicación puedan seguir en tiempo real el procesamiento de la información estadística y las actas de las Juntas Receptoras de Votos.

La institución también enviará un enlace exclusivo a los partidos políticos en contienda, los cuales serán notificados en los próximos minutos.

Señaló que la medida es temporal mientras la empresa proveedora, ASD SAS, solventa el problema para restablecer el acceso permanente a la información en los tres niveles electivos: presidencial, diputados y alcaldías.