Libre "no solo está perdiendo la presidencia, sino también el Congreso": Julieta Castellanos

Según detalló, Libre nunca superó el 20 % de intención de voto en las encuestas independientes previas, y los números que actualmente registra—alrededor del 19 %—coinciden plenamente con esas proyecciones.

Castellanos explicó que los datos del observatorio electoral muestran plena coherencia con los resultados publicados por el sistema Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), del Consejo Nacional Electoral (CNE), dando credibilidad del escrutinio preliminar.

Tegucigalpa, Honduras.- Julieta Castellanos , miembro del consorcio Observadores Electorales por Honduras 2025 ( OEH25 ), reveló que el informe preliminar presentado por la misión de los resultados preliminares de las elecciones generales confirman una contundente caída del Partido Libertad y Refundación ( Libre ).

“Nuestros sondeos previos ya anticipaban que Libre podría quedar con menos de 30 diputaciones, y todo indica que incluso podría bajar de las 34 que obtuvo en 2021”, señaló la integrante del OEH25.​​​​

En ese sentido, afirmó que “Libre no solo está perdiendo la presidencia, sino también el Congreso”, indicando que el partido oficialista podría quedar por debajo de los 34 diputados, según sus estimaciones preliminares.

Según detalló, los resultados obtenidos guardan consistencia con el 57% de actas procesadas por el TREP, mostrando una diferencia de 1.6 puntos entre los candidatos del Partido Nacional y Partido Liberal, y un margen de error de 1% respecto a los datos obtenidos por el Partido Libre.

La también exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) explicó que el OEH25 trabajó con una muestra científica de 1.007 Juntas Receptoras de Votos, distribuidas en 289 municipios de los 18 departamentos del país, logrando una cobertura del 99%.

Hemos entregado el informe al público el día de hoy, ayer fueron entregados este informe a la consejera Ana Paola Halla con una copia para los consejeros (Cossette) López y (Marlon) Ochoa, y también se le entregó el informe a cada candidato al partido presidencial. Nos reunimos con los dos, de maneras ser separadas, y con los mismos porcentajes.

Es importante destacar que el observatorio que hicimos, la observación que hicimos, observadores electorales por Honduras, tuvo una muestra de mil siete. Pudimos cubrir la muestra, un 99% eran 289 municipios, de los 298, y se cumplieron en todos ellos, en los 18 departamentos, una muestra científica. Y los resultados que nos arrojan, que es lo que les interesa a los medios, es coherente con lo que ha publicado el TREP, una diferencia, un margen de error, una diferencia de 1.6 entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, y un margen de error de 1% con el Partido Libre, los datos que actualmente obtiene Libre, lo que nos da a plantear que el resultado de Libre no se va a mover mucho dentro de lo que ya tenemos en cuanto a porcentaje, puede aumentar el número de votos absolutos.

Pero sí, creo que eso ha sido para nosotros satisfactorio, porque podemos ver la coherencia entre los datos que se expresaron con el 57% del TREP, y los datos nuestros que reflejan esa coherencia.

Hemos pedido a los partidos políticos, a los dos candidatos, prudencia, respeto al órgano electoral, que dejen que sea ellos los que declare quién es el ganador, y también estamos pidiendo que se restituya al Tribunal de Justicia Electoral, porque habrán reclamos que hacer, y ellos tendrán que resolver, y si no se resuelve eso, pues obviamente tendrán problemas con los tiempos.

Les hemos pedido que cumplan con los tiempos de declaratoria de elecciones, que no vayan a crear nosotros problemas en unas semanas, que no hay datos y que no hay declaratoria, tienen que cumplirse exactamente los tiempos.

Sobre expansión de carnet

Este carnet que andamos se venció ayer (1 de diciembre), entonces hoy les estamos pidiendo que extiendan la credencial de observación para poder acreditar personas que estén ahí, observándose si así lo desea la ciudadanía como corresponde.

Sobre resultado de "fraude" que denuncia Libre

Ellos siempre, bueno, aún no entiende que ellos creyeron que siempre tenían opción a ganar. Nosotros en las encuestas que vimos, las encuestas independientes, Libertad y Refundación nunca estaba, en ninguna encuesta estaba por encima del 20%. Nosotros vimos a la candidata con un 14%, a 18%, a 19%, y es el dato que está saliendo.

Afortunadamente, lo dijimos a tiempo y publicamos a tiempo esas encuestas. Pero bueno, ella no cree, está en su derecho de pedir una revisión. Es importante ver que miembros del Partido de Libertad y Refundación están aceptando que han perdido y creo que es coherente el dato.

No solamente están perdiendo la presidencia, están perdiendo el Congreso, los puestos que ya tenían. Nosotros, inclusive, los datos de observación, los sondeos previos nuestros, nos arrojaban que Libertad y Refundación tendrían menos de 30 diputados. Creemos que puede bajar todavía de 34, según los sondeos que nosotros hicimos.

Pero bueno, las urnas son las que deciden y esperemos que se dé resultado.