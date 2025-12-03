Comerciantes esperan mejores ventas navideñas tras calma electoral

Tegucigalpa, Honduras.- La temporada navideña vuelve a convertirse en la mejor época del año para el comercio en general, ya que representa la oportunidad ideal para incrementar las ventas y recuperar la estabilidad económica tras meses de incertidumbre.

Desde la primera semana de noviembre, los dueños de negocios comenzaron a preparar sus locales para atender la demanda de artículos que se registra tradicionalmente en diciembre.

La colocación de vitrinas, el abastecimiento de mercadería y la ampliación de horarios ya se observan en los principales mercados capitalinos.

Mario Velásquez, fiscal de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Economía Informal de Honduras (Anatraeinh), explicó que después de superar la tensión generada por las elecciones generales, los comerciantes esperan un diciembre con mejores ingresos.

“Nosotros venimos arrastrando un compromiso y nos sentimos alegres porque teníamos un poco de preocupación en qué iba a pasar en las elecciones. Gracias a Dios ha estado calmado, por lo que tenemos nuevas expectativas en la venta de este mes”, detalló Velásquez.

Consideró que los precios en la venta se mantienen en comparación al año anterior, “los precios de ropa y calzado que se ofrecen en la peatonal (Paseo Liquidambar) se mantienen similares a los del año pasado”, indicó Velásquez.