Comerciantes esperan mejores ventas navideñas tras calma electoral

Los comerciantes capitalinos esperan mejorar las ventas en diciembre, impulsados por la calma tras las elecciones y la llegada la época navideña

  • 03 de diciembre de 2025 a las 17:53
Tras la incertidumbre electoral, dueños de negocios en los mercados capitalinos se preparan para una Navidad con más movimiento, abasteciendo mercadería y adornos.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La temporada navideña vuelve a convertirse en la mejor época del año para el comercio en general, ya que representa la oportunidad ideal para incrementar las ventas y recuperar la estabilidad económica tras meses de incertidumbre.

Desde la primera semana de noviembre, los dueños de negocios comenzaron a preparar sus locales para atender la demanda de artículos que se registra tradicionalmente en diciembre.

La colocación de vitrinas, el abastecimiento de mercadería y la ampliación de horarios ya se observan en los principales mercados capitalinos.

Mario Velásquez, fiscal de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Economía Informal de Honduras (Anatraeinh), explicó que después de superar la tensión generada por las elecciones generales, los comerciantes esperan un diciembre con mejores ingresos.

“Nosotros venimos arrastrando un compromiso y nos sentimos alegres porque teníamos un poco de preocupación en qué iba a pasar en las elecciones. Gracias a Dios ha estado calmado, por lo que tenemos nuevas expectativas en la venta de este mes”, detalló Velásquez.

Consideró que los precios en la venta se mantienen en comparación al año anterior, “los precios de ropa y calzado que se ofrecen en la peatonal (Paseo Liquidambar) se mantienen similares a los del año pasado”, indicó Velásquez.

Dependiendo de la calidad y la marca, una mudada puede costar alrededor de 1,000 lempiras. En mercados como San Isidro, Colón y Álvarez, los precios varían entre 1,000 y 2,500 lempiras, incluyendo opciones de tenis y zapatos para adultos y niños.

Al mismo tiempo, muchos capitalinos ya comenzaron a colocar luces y adornos en sus viviendas como señal de que se acerca la Navidad y el Año Nuevo. Las calles, colonias y barrios comienzan a iluminarse con tonos brillantes que marcan el inicio de la temporada festiva.

“Aquí hay luces de diferentes precios para que los clientes puedan adornar su árbol y sus viviendas”, comentó doña Magna Reyes, comerciante de artículos navideños en el centro de la capital.

Los locatarios también han surtido sus puestos con máscaras, trajes y figuras para la elaboración del tradicional nacimiento, uno de los elementos más importantes en los hogares hondureños durante diciembre.

El espíritu navideño impulsa el comercio en la capital; mercados y peatonales exhiben ropa calzado.

 (Foto: Alex Pérez/EL HERALDO)

El ambiente navideño ya se respira en las casas, mercados y espacios públicos de Tegucigalpa y Comayagüela, donde las familias comienzan a reunirse para compartir, comprar y disfrutar de una de las épocas más esperadas del año.

Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

