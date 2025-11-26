Mercados capitalinos impulsan la tradición de los nacimientos en el Distrito Central

Los mercados de Tegucigalpa y Comayagüela se llenan de color y tradición con los nacimientos navideños, donde familias y comerciantes mantienen viva la costumbre de armar pesebres que recuerdan el nacimiento del Niño Jesús cada diciembre.
Comerciales y artesanos preparan figuras de yeso, barro y cerámica para que cada familia pueda armar un nacimiento que represente la historia del Niño Jesús y su entorno.
La Virgen María, José y el Niño Jesús son las figuras centrales de cualquier nacimiento. Su presencia es esencial para quienes buscan mantener la tradición navideña intacta y transmitir el significado religioso de esta escenografía a las nuevas generaciones.
Los comerciantes organizan sus puestos con figuras de todos tamaños, buscando atraer a familias que año tras año compran las piezas para armar nacimientos completos, manteniendo viva la tradición y transmitiendo la historia del nacimiento del Niño Jesús.
Los puestos de venta de nacimientos incluyen piezas de origen hondureño, guatemalteco, salvadoreño y nicaragüense. Esta diversidad permite a las familias escoger según sus preferencias, manteniendo viva la tradición de los pesebres y la cultura navideña.
Figuras desde 20 lempiras son muy buscadas, especialmente por quienes buscan completar su pesebre sin gastar demasiado, mientras que los conjuntos grandes incluyen todos los elementos de la tradición navideña.
Árbolitos, luces y figuras complementan los nacimientos en los mercados capitalinos. Los puestos se convierte en un momento de alegría, tradición y encuentro familiar.
Cada diciembre los mercados capitalinos se llenan de luces y colores. Las figuras de barro, yeso y cerámica se exhiben con esmero, y familias recorren los puestos buscando el nacimiento que adornará su hogar y recordará el nacimiento del Niño Jesús.
El mercado de Comayagüela se llena de tradición y color durante diciembre. Los compradores recorren los puestos buscando los nacimientos que adornarán sus hogares y celebrarán la Navidad.
Los mercados capitalinos se iluminan con los colores de la Navidad. Entre luces, arbolitos y figuras, familias recorren los pasillos buscando lo ideal que será el centro de su decoración.
Cada año, las cajas con figuras se colocan estratégicamente en los puestos para atraer a los compradores. La preparación de los puestos de venta de productos de temporada inicia semanas antes de diciembre.
Dirien Barahona y otros vendedores ofrecen nacimientos de todos los tamaños y precios. Los pequeños van desde 800 lempiras, mientras que conjuntos grandes con ángeles, pastores y reyes magos pueden alcanzar hasta 8,000, según los materiales y la procedencia de cada pieza.